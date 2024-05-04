«Челси» может снова начать сезон в форме без логотипа спонсора

«Челси» может начать новый сезон в футболках без логотипа титульного спонсора.
В первые два месяца текущей кампании такое уже было, клуб только в сентябре подписал краткосрочный контракт с Infinite Athlete, который истекает летом. Лондонцы ещё не нашли партнёра на сезон 2024/25.
Как сообщает Goal со ссылкой на The Times, «синие» пропустили крайний срок, в течение которого производитель экипировки Nike должен был включить бренд на новую форму.
Все в руках вернее в ногах игроков Челси))
Два шанса синие упустили. Финал КЛ и полуфинал КА. И вот теперь через АПЛ замаячило. Посмотрим... Может в третий раз повезет. Ведь Бог любит троицу))
Все в руках вернее в ногах игроков Челси))
Два шанса синие упустили. Финал КЛ и полуфинал КА. И вот теперь через АПЛ замаячило. Посмотрим... Может в третий раз повезет. Ведь Бог любит троицу))