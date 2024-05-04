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«Челси» может снова начать сезон в форме без логотипа спонсора

вчера, 14:53

«Челси» может начать новый сезон в футболках без логотипа титульного спонсора.

В первые два месяца текущей кампании такое уже было, клуб только в сентябре подписал краткосрочный контракт с Infinite Athlete, который истекает летом. Лондонцы ещё не нашли партнёра на сезон 2024/25.

Как сообщает Goal со ссылкой на The Times, «синие» пропустили крайний срок, в течение которого производитель экипировки Nike должен был включить бренд на новую форму.

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Челси
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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 15:41
Может выход в еврокубки поможет. А что? Ньюкасл и МЮ играют друг с другом. Кто то да споткнется точно. А ничья вообще супер.
Все в руках вернее в ногах игроков Челси))
Два шанса синие упустили. Финал КЛ и полуфинал КА. И вот теперь через АПЛ замаячило. Посмотрим... Может в третий раз повезет. Ведь Бог любит троицу))
azkan
azkan
вчера в 15:32
Как я скучаю по Самсунгу. А может вообще с адидасом заключить.

Слышали Боли бизнесмен, он знает, заключали длительные контракты с новичками...
И не может найти хорошего спонсора. Вот вам и деловой человек))
allemz
allemz
вчера в 15:06, ред.
Когда Почета ставят у руля клуба, надо перестраховаться и подписать контракт на сезон) И ведь не прогадали, футболка с их надписью весь сезон боролась за 10-е место)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:02
Зато будут выглядеть " оригинальнее" остальных...)
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:58
Теряют авторитет англосаксы
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