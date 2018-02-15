Подготовка Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 обошлась дороже 100 млрд рублей

На днях стало известно, что на подготовку Ростовской области к ЧМ-2018 потратят дополнительно более 130 млн рублей. По словам первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова, суммарные затраты на подготовку Ростова-на-Дону к мундиалю превысили 100 млрд рублей:

«Более 100 млрд рублей в реализации проектов подготовки к ЧМ направлено на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, приобретение оборудования, это очень серьезная динамика для развития экономики Ростовской области. Все работы находятся в завершающей стадии, по финансам остался совсем небольшой процент».

Гуськов сообщил, что в регионе осталось завершить восемь из 29 мероприятий, включенных в программу подготовки к ЧМ-2018:

«Это, в частности, стадион „Ростов-Арена“, по которому еще не подписан акт ввода в эксплуатацию, и шесть тренировочных площадок. По трем из них работы будут завершены в феврале, еще по трем - до конца марта».