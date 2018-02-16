Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил своих футболистов за волевую победу над «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Самое важное, что в футболе никогда нельзя сдаваться, за это я благодарен игрокам, они после первого тайма реально посмотрели на себя, на ситуацию, нашли силы значительно прибавить. Но мы еще не прошли самый сложный этап, „Ницца“ превосходно играла первый тайм, ее уровень достаточно высок. Во втором матче нам надо будет проявить волю и усилия, чтобы победить или хотя бы сыграть вничью.

„Локомотив“ показывает волевую игру? Футбол за это и любят, болельщики стали больше ходить. Наверное, игроки это понимают и делают чудеса».