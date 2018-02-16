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Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»

сегодня, 00:09
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил своих футболистов за волевую победу над «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Самое важное, что в футболе никогда нельзя сдаваться, за это я благодарен игрокам, они после первого тайма реально посмотрели на себя, на ситуацию, нашли силы значительно прибавить. Но мы еще не прошли самый сложный этап, „Ницца“ превосходно играла первый тайм, ее уровень достаточно высок. Во втором матче нам надо будет проявить волю и усилия, чтобы победить или хотя бы сыграть вничью.

„Локомотив“ показывает волевую игру? Футбол за это и любят, болельщики стали больше ходить. Наверное, игроки это понимают и делают чудеса».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 01:33
Молодцы, что проснулись к концу первого тайма. Соревновательный тонус все таки очень важная штука
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 01:28
Палыч ты молодец!!! Локо красавцы все!! На такой футбол любо дорого смотреть!!! давайте в том же духе и чемпиоство будет вашим!!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 01:13
Сёмин грамотно изменил игру в перерыве, убрал никакущего В. Денисова и поменял бестолкового Коломейцева и вуаля фланг французов умер, а как Локо умеет ловить на ошибках все мы знаем!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 01:05
За что уважаю Палыча, за то что он игроков всегда хвалит, а не себя.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 00:28
Дебют матча провален, но проявили характер и эндшпиль отличный!
Тренеру и команде РЕСПЕКТ!!! В Москве просто кошмар от СпаМа.
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