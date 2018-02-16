Бабаев: «Думаю, ЦСКА пропустит болельщиков „Спартака“ на игру с „Црвеной“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейский клуб не собирается препятствовать проходу фанатов «Спартака» на ответный матч «армейцев» в Лиге Европы против «Црвены Звезды», несмотря на то, что спартаковские болельщики намерены поддержать белградскую команду:

«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников „Спартака“ на игру с „Црвеной“. В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков – кто бы ни пришёл на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, всё пройдёт нормально, и если болельщики „Спартака“ приедут поддержать „Црвену“ в матче с нашей командой, обойдётся без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России».

Напомним, первый матч между командами в Сербии завершился ничейным результатом (0:0). Ответная игра состоится 21 февраля на «ВЭБ-Арене» в Москве.