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Бабаев: «Думаю, ЦСКА пропустит болельщиков „Спартака“ на игру с „Црвеной“»

сегодня, 03:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда21.02.2018 в 20:00 Не начался

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейский клуб не собирается препятствовать проходу фанатов «Спартака» на ответный матч «армейцев» в Лиге Европы против «Црвены Звезды», несмотря на то, что спартаковские болельщики намерены поддержать белградскую команду:

«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников „Спартака“ на игру с „Црвеной“. В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков – кто бы ни пришёл на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, всё пройдёт нормально, и если болельщики „Спартака“ приедут поддержать „Црвену“ в матче с нашей командой, обойдётся без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России».

Напомним, первый матч между командами в Сербии завершился ничейным результатом (0:0). Ответная игра состоится 21 февраля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:08
Главное,чтобы хорошо вели!
Палыч82
Палыч82 ответил RussianHorse
сегодня в 12:11
RussianHorse:
Да не, на самом деле то спартачей не сложно узнать. У них на лицах все написано, все таки люди с 5-ю высшими образованиями))
К сожалению, таких полно у всех. В ВК почитаешь паблики, что у Локо, что у Спартака, что у ЦСКА с Зенитом - будто на зоне побываешь,) "Лишь бы у соседа было хуже"
Kerri
Kerri
сегодня в 12:03
Главное чтобы ЦСКА выиграл!
RussianHorse
RussianHorse ответил Палыч82
сегодня в 12:02
Палыч82:
Ну это определить сложно, на лице же у них не написано. Приду, кстати, на матч с сербами, армейцев поддержать,)
Да не, на самом деле то спартачей не сложно узнать. У них на лицах все написано, все таки люди с 5-ю высшими образованиями))
Палыч82
Палыч82 ответил RussianHorse
сегодня в 11:51
RussianHorse:
🐷, как раз они и решают кого и куда пускать, это их стадион. По мне так лучше бы вообще свиней не пускали, даже на гостевые.
Ну это определить сложно, на лице же у них не написано. Приду, кстати, на матч с сербами, армейцев поддержать,)
piercman
piercman
сегодня в 11:32
позор спартачам!
Байкал-38
Байкал-38 ответил RussianHorse
сегодня в 11:10
RussianHorse:
🐷, как раз они и решают кого и куда пускать, это их стадион. По мне так лучше бы вообще свиней не пускали, даже на гостевые.
Это же не пикник, в самом деле, вот туда бы их с удовольствием пригласили бы! Главное, что бы мясо не подгорело!
mat73
mat73
сегодня в 10:46
На самом деле таким образом руководство клуба просто хочет поднять посещаемость стадиона! Своих то столько не наберётся!
RussianHorse
RussianHorse ответил Saang
сегодня в 10:31
Saang:
Как бы Бабаев не имеет права кого то не пускать на стадион по клубным пристрастиям
🐷, как раз они и решают кого и куда пускать, это их стадион. По мне так лучше бы вообще свиней не пускали, даже на гостевые.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 10:29
А вот Свиносербы фанов Партизана не пустили.
Zimka
Zimka ответил морозз
сегодня в 10:13
морозз:
Не пропускать тогда пол стадиона будет пустовать, пропустить будет полный стадион и много шума и гама, что хорошо для футбола! Лично я буду болеть у телевизора и за ЦСКА, только победа!
Квота у ЦЗ небольшая, сомневаюсь что спартачи на наших секторах будут сидеть.
Zimka
Zimka ответил Saang
сегодня в 10:13
Saang:
Как бы Бабаев не имеет права кого то не пускать на стадион по клубным пристрастиям
А давно на гостевой сектор можно местным проходить?
Faustello
Faustello
сегодня в 09:24
    Saang
    Saang
    сегодня в 08:57
    Как бы Бабаев не имеет права кого то не пускать на стадион по клубным пристрастиям
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 08:33
    Бабаев не о том думает.
    морозз
    морозз
    сегодня в 06:38
    Не пропускать тогда пол стадиона будет пустовать, пропустить будет полный стадион и много шума и гама, что хорошо для футбола! Лично я буду болеть у телевизора и за ЦСКА, только победа!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 06:24
    да какая разница кому билет на матч продан.
    Все на Футбол.!!!
    Бригант 669
    Бригант 669 ответил cska plus
    сегодня в 06:06
    cska plus:
    Ну да, за свою топить нет смысла хоть за ЦЗ будут топить.
    свои играть нормально не могут хоть за сербов по топить)))
    Бригант 669
    Бригант 669
    сегодня в 06:05
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 05:24
      "Спартак" обязан сделать все, чтобы эти люди не попали на матч.
      Или должен будет признать, что не имеет на них какого-либо влияния.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 04:50
      Бабаев, ты обращал бы внимание на своих "болельщиков".
      В ЦСКА, как и в "Спартаке" достаточно групп дегенератов, называющих себя фанатами.
      Эти ничтожества только громко кричат непристойности, вывешивают баннеры и жгут файеры.
      Фактически они мешают нормальным людям смотреть футбол и приносят проблемы "своим" клубам в виде штрафов и санкций.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Шуnя771
      сегодня в 04:44
      Шуnя771:
      Дарова! Сколько у вас по местному на циферблате)?)
      Привет! 9:44
      Шуnя771
      Шуnя771 ответил Байкал-38
      сегодня в 04:43
      Байкал-38:
      Жду продолжение от болельщиков Спартака, которые разберутся с теми кто из России будет болеть за сербов!!! Или своим словам не хозяева? Кирилыч Вчера 19:09, редактировал 15.02.2018, 19:31 А что когда то были не повышенные меры?Один болт накостыляют наши тем кто из россии придет поддержать испанцев. Атлетик
      Дарова! Сколько у вас по местному на циферблате)?)
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 04:41
      Шутки шутками, но коней подставлять не стоит...

      УЕФА всех под одну метлу....
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 04:32
      Жду продолжение от болельщиков Спартака, которые разберутся с теми кто из России будет болеть за сербов!!! Или своим словам не хозяева?
      Кирилыч
      Вчера 19:09, редактировал 15.02.2018, 19:31
      А что когда то были не повышенные меры?Один болт накостыляют наши тем кто из россии придет поддержать испанцев.
      Атлетик
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 04:28
      Ну да, за свою топить нет смысла хоть за ЦЗ будут топить.
      Икар
      Икар
      сегодня в 04:27
      Роман а что же тогда наши бравые "болельщики" вытворяли на трибуне ЦЗ ? Это ли не провокация против ЦСКА и против России? Понятно что с такой посещаемостью домашнего стадиона надо держатся за каждого "болельщика", но по мне так лучше гнать их (более чем уверен что у фанклуба есть все данные на этих персонажей) и глядишь больше адекватный людей потянется, которым дышать гарью не по душе.
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