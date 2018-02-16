Ташуев: «Собственного стиля у „Зенита“ не чувствуется абсолютно»

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом», который завершился минимальной победой шотландцев:

О перерыве между официальными матчами

«Мы продолжаем набивать оскомину, говоря, что наши команды давно не проводили официальные матчи и выбились из соревновательного графика. Но мне кажется, что когда профессиональная команда долго проводит сборы и понимает, с кем и когда ей предстоит играть официально, должна готовиться к этим матчам целенаправленно.

Я смотрел несколько матчей „Зенита“ на сборах - питерцы играли в них, не утруждая себя высокой степенью борьбы и напряженностью, а ведь им надо было учитывать тот факт, что „Селтик“ - команда мобильная, демонстрирующая британский футбол. В результате „сине-бело-голубые“ оказались в Глазго не в своей тарелке, напоровшись на высокий уровень интенсивности, прессинга и единоборств со стороны соперника. В первую очередь это сказалось на атакующих действиях „Зенита“ - команда за весь матч создала, по-моему, один только момент - с попаданием в перекладину. Этот матч дал тренерскому штабу питерцев хорошую пищу для размышлений».

Об отсутствии собственного стиля игры у «Зенита»

«Манчини уже пора привить команде идентичность. Покажите, наконец, какой у вас стиль игры! Силовой с давлением или комбинационный с ажурным футболом? А то у „Зенита“ многое еще с первой половины сезона получается спонтанно - какие-то длинные передачи, какие-то непонятные переводы. Собственного стиля у команды не чувствуется абсолютно - где он?

Манчини надо четко определиться с тем, что он хочет видеть на поле, учитывая, что сейчас в „Зените“ футболисты хорошие, но не уровня Гарая, Халка, Витселя или Широкова».

О лучших футболистах матча

«В конце игры я задал себе вопрос: а кого бы выделить? Но по ходу встречи я не увидел ни одного футболиста, который завел бы партнеров и повел команду за собой. Пытались взять на себя игру Ригони и Кокорин, но они почему-то шли в обводку не между линиями при атакующих действиях, а в центре поля.

При оборонительных действиях питерцы тоже ошибались, пропустили гол достаточно легко - почему-то в том простом эпизоде не контролировалась зона левого центрального защитника, игроку соперника позволили в штрафной спокойно обработать мяч и „расстрелять“ ворота. Наверное, выделю только самоотверженную игру Лунева».