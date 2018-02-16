Ташуев: «Собственного стиля у „Зенита“ не чувствуется абсолютно»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.17716
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.953.44.1
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
14:16
«Зенит» отправился в Италию для подготовки к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ0
13:14
УЕФА назвал команду недели Лиги Европы27
11:34
«Газпром» останется спонсором Лиги чемпионов еще на три года51
10:36
Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»201
09:36
Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»40
14:09
Деку считает, что готовиться к игре против Месси бесполезно1
13:55
Жена Реброва передала привет диванным критикам12
13:47
Американский певец записал гимн для ЧМ-20183
13:04
Во время ЧМ-2018 за порядком будут следить полицейские из 32 стран-участников9
12:55
Аллегри призывал игроков «Ювентуса» играть, как «Наполи»2
12:41
Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»16
12:35
Губернатор Краснодарского края: «Продемонстрируем гостям ЧМ наше кубанское гостеприимство»3
12:25
«Ахмат» арендовал двухметрового голкипера12
12:14
Бентанкур: «Дибала — искра „Ювентуса“. Нам по-настоящему его не хватало»0
12:04
Мещеряков: «Каждый забитый мяч Фернандеша - результат слаженных действий всей команды»1
11:56
«Бавария» включилась в борьбу за Икарди7
11:48
Ловрен: «Пускай фаворитами ЛЧ считают не „Ливерпуль“, а другие клубы — так даже лучше»6
11:23
Глава ВТБ: «Обязательств выплатить 600 млн рублей „Динамо“ я не давал»11
11:13
Мбаппе: «ПСЖ потребуется решительность и ярость, чтобы пройти „Реал“»10
11:04
Деку: «Коутиньо заслужил право играть в „Барселоне“»1
10:27
Ренату Санчеш вернется на поле в марте0
10:14
«Реал» готов побороться за Погба, если Поль решит покинуть МЮ15
09:47
Джеррард: «4 место „Арсеналу“ вряд ли светит. Надо побеждать в Лиге Европы»5
09:23
Симеоне: «„Атлетико“ показал прекрасный футбол. Я доволен»2
09:00
Казагранде - о Неймаре: «Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением»22

Ташуев: «Собственного стиля у „Зенита“ не чувствуется абсолютно»

сегодня, 10:48
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом», который завершился минимальной победой шотландцев:

О перерыве между официальными матчами

«Мы продолжаем набивать оскомину, говоря, что наши команды давно не проводили официальные матчи и выбились из соревновательного графика. Но мне кажется, что когда профессиональная команда долго проводит сборы и понимает, с кем и когда ей предстоит играть официально, должна готовиться к этим матчам целенаправленно.

Я смотрел несколько матчей „Зенита“ на сборах - питерцы играли в них, не утруждая себя высокой степенью борьбы и напряженностью, а ведь им надо было учитывать тот факт, что „Селтик“ - команда мобильная, демонстрирующая британский футбол. В результате „сине-бело-голубые“ оказались в Глазго не в своей тарелке, напоровшись на высокий уровень интенсивности, прессинга и единоборств со стороны соперника. В первую очередь это сказалось на атакующих действиях „Зенита“ - команда за весь матч создала, по-моему, один только момент - с попаданием в перекладину. Этот матч дал тренерскому штабу питерцев хорошую пищу для размышлений».

Об отсутствии собственного стиля игры у «Зенита»

«Манчини уже пора привить команде идентичность. Покажите, наконец, какой у вас стиль игры! Силовой с давлением или комбинационный с ажурным футболом? А то у „Зенита“ многое еще с первой половины сезона получается спонтанно - какие-то длинные передачи, какие-то непонятные переводы. Собственного стиля у команды не чувствуется абсолютно - где он?

Манчини надо четко определиться с тем, что он хочет видеть на поле, учитывая, что сейчас в „Зените“ футболисты хорошие, но не уровня Гарая, Халка, Витселя или Широкова».

О лучших футболистах матча

«В конце игры я задал себе вопрос: а кого бы выделить? Но по ходу встречи я не увидел ни одного футболиста, который завел бы партнеров и повел команду за собой. Пытались взять на себя игру Ригони и Кокорин, но они почему-то шли в обводку не между линиями при атакующих действиях, а в центре поля. 

При оборонительных действиях питерцы тоже ошибались, пропустили гол достаточно легко - почему-то в том простом эпизоде не контролировалась зона левого центрального защитника, игроку соперника позволили в штрафной спокойно обработать мяч и „расстрелять“ ворота. Наверное, выделю только самоотверженную игру Лунева».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жена Реброва передала привет диванным критикам
Сегодня, 13:55 12
Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»
Сегодня, 12:41 16
Губернатор Краснодарского края: «Продемонстрируем гостям ЧМ наше кубанское гостеприимство»
Сегодня, 12:35 3
Мещеряков: «Каждый забитый мяч Фернандеша - результат слаженных действий всей команды»
Сегодня, 12:04 1
Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»
Сегодня, 10:36 201
Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»
Сегодня, 09:36 40
Обсудить
Все комментарии
gracie
gracie
сегодня в 13:36
Играли плохо , но про Спартак боится писать наш уникальный тренер!
vistory
vistory
сегодня в 12:43
Собственный стиль есть только у спартака, то 7-0, то 5-1, то 3-1.
Egorium
Egorium
сегодня в 12:41
С каких это пор Ташуев стал известным тренером, разве что в тарасовских кругах?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:09
Я согласен с мнением Ташуевым нужен наш тренер говорю как болельщик Зенита
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
сегодня в 11:51
Гойло и Каккоев порвали Селтик:
Проявить Зениту свой стиль мешают юбилеи Симоняна и РЖД
Свой стиль у Зениа есть и он очевиден. В Европе и, тем более в России, нет другой команды, единственной целью которой, является набрать 4 полных состава, максимально ослабив при этом конкурентов. Разве это не стиль?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:49
Какой стиль, если нет родословной? Стиль: зацепиться за лавку и держаться до последнего!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 11:49
Молло ушёл вот и растерялись !
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 11:30
известный тренер кого тренирует? что выиграл?
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик
сегодня в 11:07
Проявить Зениту свой стиль мешают юбилеи Симоняна и РЖД
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:55
стиль зенита - потрать 80 миллионов бюджетных денег
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:54
ПРОСТО МАНЧИНИ ХОЧЕТ УЕХАТЬ И ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:50
а потому что воспитанников нет собственных .
нет,стиль у Зенита есть ,называется трехсоставный ,вся страна смеется
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100