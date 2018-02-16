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«Газпром» останется спонсором Лиги чемпионов еще на три года

сегодня, 11:34

Пресс-служба УЕФА сообщила, что «Газпром» продлил спонсорский контракт с Лигой чемпионов до 2021 года. Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.

Корпорация стала официальным спонсором Лиги чемпионов в 2012 году, с тех пор стороны дважды подписывали контракты на три года.

«Газпром» является титульным спонсором «Зенита», «Шальке» и «Црвены Звезды», а также официальным глобальным энергетическим партнером «Челси».

Напомним, что российская компания обещает выделить «Оренбургу» в 2018 году 907,18 млн рублей.

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответил Игорь Копытько
сегодня в 13:57
Игорь Копытько:
это же народное достояния , я часть народа пусть и мне хоть 0,1% перечислят буду очень благодарен а ЛЧ без спонсора все равно не останется!!
Тебе уже "перечислили". Медицина бесплатная? Детям до трех лет "молочную кухню" дают? Пользуйся на здоровье!)))
Морозовский
Морозовский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:48
ПерекатиПоле:
Газпром всеми силами за медиаполе цепляется. Нужно северный и южный потоки дотянуть. А там хоть трава не расти. Сжиженный американский газ никому нужен не будет.
Что ж ты сдал-то "газпрём"?!...
Морозовский
Морозовский ответил амурец
сегодня в 13:46
амурец:
так Зенит же не играет в ЛЧ
Они балдеют от бегущей голубой строки по периметру стадионов! Ну а, "ЗЕНЮШКА", а "зенюшка" потом!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:46
Газпром всеми силами за медиаполе цепляется.
Нужно северный и южный потоки дотянуть.
А там хоть трава не расти. Сжиженный американский газ никому нужен не будет.
Казанский
Казанский ответил амурец
сегодня в 13:42
амурец:
ааа ну я просто далеко живу, и не успеваю за перестройками в Зените
Ну не так же далеко,чтобы не видеть полуфиналы Зенита в ЛЧ с 2007 года.Посмотрите в Ю-тубе,хотя...нет их там,они в киностудии Зала славы Зенита находятся и в архиве ФСБ под грифом "Совершенно секретно"..их Сергей Фурсенко перед сном просматривает каждый день
амурец
амурец ответил Казанский
сегодня в 13:39
Казанский:
Интересный Вы человек.Зенит каждый год в полуфинале ЛЧ играет и проигрывает...даже если начинал турнир в ЛЕ)))Вот такая вот сказочная команда есть в России
ааа ну я просто далеко живу, и не успеваю за перестройками в Зените
Казанский
Казанский ответил амурец
сегодня в 13:37
амурец:
а Зенит был в полуфинале?
Интересный Вы человек.Зенит каждый год в полуфинале ЛЧ играет и проигрывает...даже если начинал турнир в ЛЕ)))Вот такая вот сказочная команда есть в России
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 13:36
это же народное достояния , я часть народа пусть и мне хоть 0,1% перечислят буду очень благодарен а ЛЧ без спонсора все равно не останется!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил cska vperiod
сегодня в 13:35
cska vperiod:
Расскажите кто нибудь, как выкупить бан на новом сайте?
Я, "знаю", но тебе не скажу))
Казанский
Казанский ответил rubinovyi2
сегодня в 13:35
rubinovyi2:
Приветствую! Так-то я Алексей,хотя Олег-тоже нормальное имя.))))) Все-таки пусть лучше ЛЕ спонсирует..,и дешевле,и Зениту полегче до полуфинала добраться.))
Извините.Просто помните и Олег был в Доме Рубинового Дракона...Еще раз прошу прощения,за то,что спутал...Ну а про спонсорство Газпромом ЛЕ..так Зенит не ставит такие низменные цели для себя,считая этот турнир игрой для лузеров))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Казанский
сегодня в 13:33
Казанский:
Здравствуйте,Олег.Пусть лучше ЛЧ спонсирует,а то при спонсоре "Согаз-чемпионат России" вообще беспредел творился в РФПЛ
Приветствую!
Так-то я Алексей,хотя Олег-тоже нормальное имя.)))))
Все-таки пусть лучше ЛЕ спонсирует..,и дешевле,и Зениту полегче до полуфинала добраться.))
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 13:16
Сегодня , до 23 :59 еще можно оставить свой выбор на голосование
на лучших болельщиков команд РФПЛ на соккере сезона 2017/18.
И потом всё. Стоп голосование. Желающие могут отметиться ...
и оставить свои личные предпочтения по следующей ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
амурец
амурец ответил spartach n1
сегодня в 13:16
spartach n1:
Деньги на ветер Зенит всеравно дальше полуфинала не проходит !
а Зенит был в полуфинале?
амурец
амурец ответил rawer
сегодня в 13:15
rawer:
на третий будет защита титула)
титула газ мяс?
амурец
амурец
сегодня в 13:13
так Зенит же не играет в ЛЧ
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:12
Уряяя Оренбуржцы зажевут!!!!
drug01
drug01
сегодня в 13:06
До тех пор пока Зенит не будет победителем!
Казанский
Казанский ответил cska vperiod
сегодня в 13:04
cska vperiod:
Не без твоей помощи.
Без моей помощи ты тут вообще потеряешься))
cska vperiod
cska vperiod ответил Казанский
сегодня в 13:02
Казанский:
В жандармерию заявление напиши об условно-досрочном))Что,Димон,в баню оправили?))А ты..Глушаков...Глушаков....
Не без твоей помощи.
Казанский
Казанский ответил rubinovyi2
сегодня в 13:02
rubinovyi2:
Не ту Лигу спонсирует Газпром,не ту...))
Здравствуйте,Олег.Пусть лучше ЛЧ спонсирует,а то при спонсоре "Согаз-чемпионат России" вообще беспредел творился в РФПЛ
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:59
Не ту Лигу спонсирует Газпром,не ту...))
Казанский
Казанский ответил rawer
сегодня в 12:56
rawer:
на третий будет защита титула)
Смешно,конечно,ждать защиты титула от вечных полуфиналистов ЛЧ Зенита)))
Казанский
Казанский ответил cska vperiod
сегодня в 12:54
cska vperiod:
Расскажите кто нибудь, как выкупить бан на новом сайте?
В жандармерию заявление напиши об условно-досрочном))Что,Димон,в баню оправили?))А ты..Глушаков...Глушаков....
cska vperiod
cska vperiod ответил MALOVAR
сегодня в 12:53
MALOVAR:
пиши мэйл ,скину тебе номер карты и все инструкции
Номер карты вчера вам хрюшам выписал Атлетик.
rawer
rawer ответил Казанский
сегодня в 12:52
Казанский:
Фурсенко обещал за два уложиться,чтобы взять Кубок ЛЧ.Почему три?Контрольный что-ли ?))
на третий будет защита титула)
Буллитт
Буллитт ответил tims
сегодня в 12:51
tims:
Американцы никого не спонсируют. А их никто не нагибает. Вернее, они не позволяют себя нагибать всяким МОКам, ВАДАм и ФИФАм. Штаты деньги отовсюду только берут... Авторитет страны зарабатывается не предательством национальных интересов и в ущерб своему народу.
Спонсировали и спонсируют, только в своих интересах. Одни Рокфеллеры чего стоят.
Sem25
Sem25 ответил spartach n1
сегодня в 12:50
spartach n1:
Црвену Звезду забыл. Чето как то мы всегда последние в очереди,многие не дождутся :'(
Црвена Звезда - Южный поток)))
MALOVAR
MALOVAR ответил cska vperiod
сегодня в 12:47
пиши мэйл ,скину тебе номер карты и все инструкции
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:45
Расскажите кто нибудь, как выкупить бан на новом сайте?
spartach n1
spartach n1 ответил Sem25
сегодня в 12:41
Sem25:
Обязательно, но сначала: Северный поток-2, чтобы помочь с металлоломом Европе. А для этого, и ЛЧ и Шальке...обязательно надо спонсировать.
Црвену Звезду забыл.
Чето как то мы всегда последние в очереди,многие не дождутся :'(
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