«Газпром» останется спонсором Лиги чемпионов еще на три года

Пресс-служба УЕФА сообщила, что «Газпром» продлил спонсорский контракт с Лигой чемпионов до 2021 года. Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.

Корпорация стала официальным спонсором Лиги чемпионов в 2012 году, с тех пор стороны дважды подписывали контракты на три года.

«Газпром» является титульным спонсором «Зенита», «Шальке» и «Црвены Звезды», а также официальным глобальным энергетическим партнером «Челси».

Напомним, что российская компания обещает выделить «Оренбургу» в 2018 году 907,18 млн рублей.