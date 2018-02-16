«Зенит» отправился в Италию для подготовки к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ

«Зенит» будет готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» в Италии. «Сине-бело-голубые» взяли на борт самолета 22 футболиста.
Напомним, что первая встреча завершилась минимальной победой шотландского коллектива. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.
Полуфинал КК - не помню. Реально было?
Полуфинал КК - не помню. Реально было?
Спартак Москва - 31 футболист....
Зенит Санкт Петербург - 27 футболистов.....
Не понятны нападки на вымышленное числовое преимущество Питера перед другими.....
А судя по вчерашним результатам - и преимущество в колличестве москвичам не в помощь...и лидерство по балласту явно не в Питере....)))
Спартак Москва - 31 футболист....
Зенит Санкт Петербург - 27 футболистов.....
Не понятны нападки на вымышленное числовое преимущество Питера перед другими.....
А судя по вчерашним результатам - и преимущество в колличестве москвичам не в помощь...и лидерство по балласту явно не в Питере....)))
Один чел решил на одной продвинутой мысли лайков нарубить?...)))
Один чел решил на одной продвинутой мысли лайков нарубить?...)))
КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
В Питере 1:1 и все довольны.
В Питере 1:1 и все довольны.