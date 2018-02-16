«Зенит» отправился в Италию для подготовки к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ

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16 февраля 2018, 14:16

«Зенит» будет готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» в Италии. «Сине-бело-голубые» взяли на борт самолета 22 футболиста.

Напомним, что первая встреча завершилась минимальной победой шотландского коллектива. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

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