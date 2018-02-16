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«Зенит» отправился в Италию для подготовки к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ

16 февраля 2018, 14:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Зенит» будет готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» в Италии. «Сине-бело-голубые» взяли на борт самолета 22 футболиста.

Напомним, что первая встреча завершилась минимальной победой шотландского коллектива. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

«Зенит» не выстоял в Глазго

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответ viv (раскрыть)
18 февраля 2018 в 21:57
Только Спатачам ))
Nikola45
Nikola45
18 февраля 2018 в 19:56
Медали нет! А вот в вашей версии это звание )) Заслуженный Полуфиналист ЛЧ )) Так? ))
Nikola45
Nikola45 ответ Crooclin (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля 2018 в 19:50
)))))))))))))))))) Спасибо насмешили ))) Нет морозы на Московских полях! )) А в Питере +18 градусов на поле ))
Nikola45
Nikola45 ответ Женя Максимов (раскрыть)
18 февраля 2018 в 19:48, ред.
в полуфинале Суперкубка УЕФА? Что за бред? )))
Parovoznic
Parovoznic ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля 2018 в 03:43
Полуфинал КЧ - прекрасно помню (вышли тогда после победы над Реалом), полуфинал Кубка УЕФА - помню, до сих пор ненавижу слово "Антверпен" (судейка тогда наших засудил)...
Полуфинал КК - не помню. Реально было?
MIvan
MIvan
16 февраля 2018 в 20:57
... Спартак удивил....
Gunslinger
Gunslinger ответ Багров-брат (раскрыть)
16 февраля 2018 в 20:35
Может лайки на биткойны менять будет?????????????????? :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ RUSTY8 (раскрыть)
16 февраля 2018 в 19:44, ред.
На 16.02.2018 г 19:40 по московскому времени :

Спартак Москва - 31 футболист....
Зенит Санкт Петербург - 27 футболистов.....

Не понятны нападки на вымышленное числовое преимущество Питера перед другими.....
А судя по вчерашним результатам - и преимущество в колличестве москвичам не в помощь...и лидерство по балласту явно не в Питере....)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 февраля 2018 в 19:36
Сочи есть, Краснодар ЧЕ Италия??? Соскочить задумал МАНЧИНИ.
Багров-брат
Багров-брат
16 февраля 2018 в 19:12
"Гойло и Каккоев порвали Селтик" и "RUSTY8"!!!
Один чел решил на одной продвинутой мысли лайков нарубить?...)))
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
16 февраля 2018 в 19:01
А газон на стадионе Санкт-Петербург не поменяли что ли ещё?
Женя Максимов
Женя Максимов ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля 2018 в 18:45
помню как Спартак играл в полуфинале Суперкубка УЕФА, жаль проиграл и не попал в финал.
FROLL 001
FROLL 001
16 февраля 2018 в 17:54
Быстро у пупсиков после вчерашнего зажило! Впрочем они уже привыкли, что их громят и возят все кому не лень! Гыгыгыгы!
FROLL 001
FROLL 001 ответ Сибирь за Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля 2018 в 17:49
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 февраля 2018 в 17:48
    Удачной подготовки Зениту в Италии! Селтик нужно постараться пройти любой ценой.
    nikolah
    nikolah ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2018 в 17:42
    не выиграл,но 1-0 в гостях куда лучше,чем 1-3 дома,верно?
    РусФут
    РусФут ответ Сибирь за Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2018 в 17:19
      Dominators
      Dominators
      16 февраля 2018 в 16:59
      И хотя я не болею за Зенит , удачи российскому клубу в ЛЕ . Все же поражение в 1 мяч на выезде , лучше поражения 1 - 3 дома . Вот где позорище ...
      viv
      viv ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      16 февраля 2018 в 16:51
      Дают кубки за полуфиналы?
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Kerri (раскрыть)
      16 февраля 2018 в 16:49
      ну вот и я о том же. Какого хрена переться в Италию, когда играть будут в феврале в середине лютой зимы на северных задворках Европы?
      КЭТиК
      КЭТиК
      16 февраля 2018 в 16:20
      Могли бы и проверить в нашей стране какую-нибудь базу для чемпионата мира.
      Kerri
      Kerri
      16 февраля 2018 в 16:19
      А чего в Италию, играть то в Питере.
      EAGinLE
      EAGinLE
      16 февраля 2018 в 15:39
      Удачи.
      drug01
      drug01
      16 февраля 2018 в 15:15
      Надо делать выводы
      nikolah
      nikolah ответ d_fincher (раскрыть)
      16 февраля 2018 в 14:56
      расформируйте кто-нибудь пупсиков-рекордсменов,которые не умеют играть в еврокубках
      nikolah
      nikolah ответ Foxes (раскрыть)
      16 февраля 2018 в 14:55
      да да ,посмотрим
      Аксинья
      Аксинья
      16 февраля 2018 в 14:55
      Роберто поехал договариваться о переходе в сборную, а все остальное ширма за счёт Газпрёма...
      d_fincher
      d_fincher
      16 февраля 2018 в 14:43
      Юсупов, Цалагов, Новосельцев Дзюба, Бухаров, Рязанцев - сколько их было, выбравших деньги, а не футбол? Зенит не только убивает карьеры футболистов, но и нашу сборную. А бывший президент Зенита, Мутко, убивает весь наш футбол. А в это время строится стадион ценой в 13 стадионов Ювентуса, на наши налоги, для Зенита.

      КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
      Parovoznic
      Parovoznic
      16 февраля 2018 в 14:29
      Манчини решил слетать на Родину для переговоров о назначении тренером сборной? А слетать - за счёт Газпрома?
      Foxes
      Foxes
      16 февраля 2018 в 14:26
      Селтик на классе пройдет Зенит.
      В Питере 1:1 и все довольны.
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