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Садьо Мане — игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 16:07

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане. Сенегалец забил три гола в ворота «Порту» и позволил своей команде одержать разгромную победу. За форварда проголосовало 57% фанатов.

На втором месте с 29% голосов расположился защитник «Реала» Марсело, который провел яркий матч против ПСЖ. За ним идет полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен (11%), сравнявший счет в матче с «Ювентусом» . Замыкает список сильнейших хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган (4%).

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил дяденька Онуфрий
вчера в 22:43
дяденька Онуфрий:
Да хоть у меня во дворе, какая разница признали лучшим значит так и было,
если у тебя во дворе признали лучшим значит так и было? ну ок.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил BESTjuventus10
вчера в 22:33
BESTjuventus10:
голосование проходило в ливерпуле?
Да хоть у меня во дворе, какая разница признали лучшим значит так и было,
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 21:16
Мане заслужил.
This is BarCa
This is BarCa ответил lobsterdam
вчера в 20:55
lobsterdam:
да уж Марсело-то покруче будет, чем какой-то мане, т.к. во-первых, он -защитник, во-вторых играли все-таки против ПСЖ, а не против дворового Порту, где им позволяли все, что можно.
Сорян чувак, лучшего игрока они выбирают по фактам, а не, делая опрос в школьных классах.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 18:27
Мане лучший конечно все бояться Ливерпуля
анжи2
анжи2
вчера в 18:17
А то что ману стал игроком тура в ЛЕ почему не озвучивают?
yudin_duda
yudin_duda ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:55
Я не удивлюсь, если сольют или поставят автобус
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:50
Понятно, а где Роналду то? Как бы Криштиану тоже многое сделал для победы над ПСЖ! Мане, так Мане. Стоит признать, что сенегалец заслужил это признание)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 17:39
За первых двух не ручаюсь,ибо не смотрел.
А вот Бандюган хорошо сыграл,хоть и не без ошибок.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 17:37
Там говорят у черкизонского 18a какая-то магическая техника исполнения пенальти выявилась..
Опрокинули кaбинет.Нехорошо.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
вчера в 17:21
lobsterdam:
да уж Марсело-то покруче будет, чем какой-то мане, т.к. во-первых, он -защитник, во-вторых играли все-таки против ПСЖ, а не против дворового Порту, где им позволяли все, что можно.
Дворовой Порту обошли в группе Ляйпциг и Монако, последние кстати в прошлом сезоне зажигали в плей офф ЛЧ. Вряд ли Порту можно назвать дворовой командой, скорее командой, которая сама привезла себе 2 гола, а затем побежала отыгрываться, и пропустила еще 3. Просто неудачный матч у них был. Так что как раз Мане заслужил, тем что почти позволил своей команде пройти дальше.Ну а то что Манки отдали бы победу своему бывшему Рональдо, да , хоть Эриксену, лишь бы не игроку Ливерпуля, это абсолютно понятно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил lobsterdam
вчера в 17:03
lobsterdam:
да на него просто защитника пока нормального не было...
Этот технарь с любым защитником справится.
Посмотри его гол в ворота Тоттенхэма
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 17:00
А что Манки так негодуют, на следующей неделе у ваших игроков будет шанс проявить себя, а с какой стороны они себя проявят посмотрим, хотя проигрывать Севильи, которую недавно победила Малага 5-1, это будет позор. Так что надеюсь не оплошаете, и не сольете ЛЧ ради 2 место.
lobsterdam
lobsterdam ответил Летучий-Голландец.
вчера в 16:45
Летучий-Голландец.:
Мане конечно же был крут, спору нет) Но какой же издевательский гол забил Салах в ворота Порту. Не устаю восхищаться этим игроком)
да на него просто защитника пока нормального не было...
lobsterdam
lobsterdam ответил BESTjuventus10
вчера в 16:44
BESTjuventus10:
голосование проходило в ливерпуле?
да прям на энфилде собрались, спели гимн, ну и проголосовали...
DXTK
DXTK
вчера в 16:44
Ливерпуль в атаке это сказка, Мане прекрасен, да и Салах тоже.

PS Коутиньо ЛЧ по ТВ смотрит)))))))
lobsterdam
lobsterdam ответил Legendary Liverpool
вчера в 16:43
Legendary Liverpool:
Лучший!
среди своих, возможно.....
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:42
да уж Марсело-то покруче будет, чем какой-то мане, т.к. во-первых, он -защитник, во-вторых играли все-таки против ПСЖ, а не против дворового Порту, где им позволяли все, что можно.
RDeanW
RDeanW
вчера в 16:38
странно, что не кто-то из питера. ведь зенит - единственная команда, которая уже после первого матча плейофф еврокубков обеспечила себе участие в полуфинале лиги чемпионов
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 16:36
Марсело был лучшим.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:33
Логичней было бы наградить Роналду
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 16:32
Лучший!
магистрат Калавий
магистрат Калавий
вчера в 16:28
Эти результаты из параллельной вселенной? Где Криштиану? Обычно после левых пендалей и случайных замыканий с метра всегда лучшим признавали его, даже в четвёрке его нет, но ведь он провёл феноменальную игру...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил piercman
вчера в 16:27
piercman:
вот это зулусище! спартачи сейчас перевозбудятся!
Он же Спартаку 2 гола забил
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 16:27
голосование проходило в ливерпуле?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 16:26
Честно.
Здесь Перес не смог купить никого чтобы голосовали за пеналду.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил yudin_duda
вчера в 16:25
yudin_duda:
Хех, ливер опять забивает нулевым, а их игроки становят лучшими, бред же...
Как думаешь, МЮ победит нулевую Севилью?
mphuZ
mphuZ
вчера в 16:24
Странно, что Роналду и близко в этом списке нет)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:22
Мане конечно же был крут, спору нет)
Но какой же издевательский гол забил Салах в ворота Порту.
Не устаю восхищаться этим игроком)
piercman
piercman
вчера в 16:20
вот это зулусище! спартачи сейчас перевозбудятся!
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