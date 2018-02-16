Садьо Мане — игрок недели в Лиге чемпионов

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане. Сенегалец забил три гола в ворота «Порту» и позволил своей команде одержать разгромную победу. За форварда проголосовало 57% фанатов.

На втором месте с 29% голосов расположился защитник «Реала» Марсело, который провел яркий матч против ПСЖ. За ним идет полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен (11%), сравнявший счет в матче с «Ювентусом» . Замыкает список сильнейших хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган (4%).