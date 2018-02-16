Садьо Мане — игрок недели в Лиге чемпионов

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане. Сенегалец забил три гола в ворота «Порту» и позволил своей команде одержать разгромную победу. За форварда проголосовало 57% фанатов.
На втором месте с 29% голосов расположился защитник «Реала» Марсело, который провел яркий матч против ПСЖ. За ним идет полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен (11%), сравнявший счет в матче с «Ювентусом» . Замыкает список сильнейших хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган (4%).
Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов признан Садьо Мане 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 февраля 2018 г.
Его ⚽⚽⚽ помогли «Ливерпулю» разгромить «Порту» 5⃣:0⃣ pic.twitter.com/ORdepzKNKc
А вот Бандюган хорошо сыграл,хоть и не без ошибок.
А вот Бандюган хорошо сыграл,хоть и не без ошибок.
Опрокинули кaбинет.Нехорошо.
Опрокинули кaбинет.Нехорошо.
Посмотри его гол в ворота Тоттенхэма
Посмотри его гол в ворота Тоттенхэма
PS Коутиньо ЛЧ по ТВ смотрит)))))))
PS Коутиньо ЛЧ по ТВ смотрит)))))))
Здесь Перес не смог купить никого чтобы голосовали за пеналду.
Здесь Перес не смог купить никого чтобы голосовали за пеналду.
Но какой же издевательский гол забил Салах в ворота Порту.
Не устаю восхищаться этим игроком)
Но какой же издевательский гол забил Салах в ворота Порту.
Не устаю восхищаться этим игроком)