Манчини: «У меня контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии?»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии.
«У меня есть действующий контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии? Сейчас мы сосредоточены на том, как исправить результат матча с „Селтиком“», - сказал Манчини.
ахаха! объясняльщик вылез! где ты вчера скрывался, когда спартак играл? судя по комментам, тебе куда больше был интересен локомотив - про спартак ни слова. типичный спартач.
ахаха! объясняльщик вылез! где ты вчера скрывался, когда спартак играл? судя по комментам, тебе куда больше был интересен локомотив - про спартак ни слова. типичный спартач.