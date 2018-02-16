Манчини: «У меня контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии?»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии.

«У меня есть действующий контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии? Сейчас мы сосредоточены на том, как исправить результат матча с „Селтиком“», - сказал Манчини.