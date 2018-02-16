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Манчини: «У меня контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии?»

вчера, 20:49

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии.

«У меня есть действующий контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии? Сейчас мы сосредоточены на том, как исправить результат матча с „Селтиком“», - сказал Манчини.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik ответил Saang
сегодня в 02:21
Saang:
Вся суть Крестовского: 17 августа 2016 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении средств на строительство стадиона «Санкт-Петербург Арены» за счет урезания средств, выделенных на строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Как следует из постановления, финансирование строительства многих школ будет сокращено более чем в два раза. Кроме того, на строительство стадиона будет направлено 88 млн рублей, выделенных на строительство жилого дома в Колпино
У нас вся страна содержжит абсолютно бесполезный спартак за счет урезания школьных обедов.
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:51
Jeck Denielse:
Спаллетти Вице-чемпион Италии (4): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2016/17 Обладатель Кубка Италии (2): 2006/07, 2007/08 Обладатель Суперкубка Италии: 2007 Чемпион России (2): 2010, 2011/2012 Обладатель Суперкубка России: 2011 Виллаш Боаш Чемпион Португалии: 2010/11 Обладатель Кубка Португалии: 2010/11 Обладатель Суперкубка Португалии: 2010 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2011 Чемпион России: 2014/15 Обладатель Кубка России: 2015/16 Обладатель Суперкубка России: 2015 Луческу Чемпион Украины (8): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Обладатель Кубка Украины (6): 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16 Обладатель Суперкубка Украины (7): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09 Чемпион Турции: 2001/02,2002/03 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2000 Манчини Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08 Обладатель Кубка Италии: 2000/01,2003/04,2004/05, 2005/06 Обладатель Суперкубка Италии: 2005 Чемпион Англии: 2011/12 Обладатель Кубка Англии: 2010/11 Обладатель Суперкубка Англии: 2012 Кубка Турции: 2013/14 Я считаю их успешными тренерами......и их приглашение - оправданным... Конечно они не вполной мере проявили свои задатки у нас...... Но думаю в этом не их вина... Нельзя разучиться кататься на велосипеде,как и разучится быть хорошим тренером.....но можно заехать на такую дорогу по которой велосипед просто не едет....)))
.но можно заехать на такую дорогу по которой велосипед просто не едет....)
-------------------
А может нужно выбирать ту тропинку,по которой и легче идти и соседи не мешают?))
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 01:41
Манчини: «У меня контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии?»
-------------------------------------------------------------------------
Это вопрос или ответ???)))
Saang
Saang ответил Ron09
сегодня в 01:28
Ron09:
Зенит Арена (Питер): 48,000,000,000 RUB == 751,591,730 EUR Камп Ноу (Барселона): 109,887,805 RUB == 1,730,000 EUR
Вся суть Крестовского:
17 августа 2016 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении средств на строительство стадиона «Санкт-Петербург Арены» за счет урезания средств, выделенных на строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Как следует из постановления, финансирование строительства многих школ будет сокращено более чем в два раза. Кроме того, на строительство стадиона будет направлено 88 млн рублей, выделенных на строительство жилого дома в Колпино
Ron09
Ron09
сегодня в 01:07
Зенит Арена (Питер): 48,000,000,000 RUB == 751,591,730 EUR
Камп Ноу (Барселона): 109,887,805 RUB == 1,730,000 EUR
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:26
не знаешь как?По совместительству..
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил LOpp
сегодня в 00:20
LOpp:
Тренеры они все состоявшиеся, с именем и хорошими зарплатами. Естественно, что кроме Зенита ни кто в нашем чемпе не может себе позволить пригласить подобных спецов. Но, это больше похоже на ссор деньгами. А вот пригласить спеца ни кому не известного и с ним добиться успеха....
Чем вам был плох Лаудруп , Якин , Эмери ?
spartach n1
spartach n1 ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:13
Jeck Denielse:
Ты думаешь Гвардиола или Моуриньо здесь были бы более успешными...?? Думаю Манчини до сих пор только познаёт что за спорт здесь футболом зовётся.... Я не упрекал МакГрегора в поражении Майуэзеру....ибо не по его правилам был поединок.... И Манчини обвинять не могу по той же причине....))))
Нет не думаю.
На мой взгляд достижения Манчини,не принижая его заслуг, остались далеко в истории иначе бы он был востребован в топ чемпионатах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил spartach n1
сегодня в 00:04
spartach n1:
А про Манчини только одно могу сказать Взяли коуча с именем,пообещали профинансировать его деятельность,в итоге оказался свадебный генерал !
Ты думаешь Гвардиола или Моуриньо здесь были бы более успешными...??
Думаю Манчини до сих пор только познаёт что за спорт здесь футболом зовётся....
Я не упрекал МакГрегора в поражении Майуэзеру....ибо не по его правилам был поединок....
И Манчини обвинять не могу по той же причине....))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:59
Пора Манчини на покой ...
Физрук обычный.
spartach n1
spartach n1
вчера в 23:54
А про Манчини только одно могу сказать
Взяли коуча с именем,пообещали профинансировать его деятельность,в итоге оказался свадебный генерал !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 23:54
Сергеевич вернулся 1:
Спаллетти . Только он получал под 76ьник от Широкова. Боаша вытягивало и выворачивало,как гуся у бровки, а Манчини выглядел бледной поганкой, если что не так. Могу про Мистера Луческу добавить. Этот потряхивал головой и разговаривал сам с собой-одиночество и начинал говорить на непонятном футболистам языке..)
Спаллетти
Вице-чемпион Италии (4): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2016/17
Обладатель Кубка Италии (2): 2006/07, 2007/08
Обладатель Суперкубка Италии: 2007
Чемпион России (2): 2010, 2011/2012
Обладатель Суперкубка России: 2011

Виллаш Боаш
Чемпион Португалии: 2010/11
Обладатель Кубка Португалии: 2010/11
Обладатель Суперкубка Португалии: 2010
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2011
Чемпион России: 2014/15
Обладатель Кубка России: 2015/16
Обладатель Суперкубка России: 2015

Луческу
Чемпион Украины (8): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Кубка Украины (6): 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16
Обладатель Суперкубка Украины (7): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09
Чемпион Турции: 2001/02,2002/03
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2000

Манчини
Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08
Обладатель Кубка Италии: 2000/01,2003/04,2004/05, 2005/06
Обладатель Суперкубка Италии: 2005
Чемпион Англии: 2011/12
Обладатель Кубка Англии: 2010/11
Обладатель Суперкубка Англии: 2012
Кубка Турции: 2013/14

Я считаю их успешными тренерами......и их приглашение - оправданным...
Конечно они не вполной мере проявили свои задатки у нас......
Но думаю в этом не их вина...
Нельзя разучиться кататься на велосипеде,как и разучится быть хорошим тренером.....но можно заехать на такую дорогу по которой велосипед просто не едет....)))
spartach n1
spartach n1 ответил Jeck Denielse
вчера в 23:47
Jeck Denielse:
"Юбилеи" здесь ни при чём......это точно....сказки старого Римуса......как и багаж..... Но то что Каррера попал в струю обстоятельств благоприятных для чемпионства - это факт.... Слишком многое сошлось... Регресс конкурентов,Промес,Будогосский,Пруха,неучастие в еврокубках,аномальная поддержка сми,Новая Арена и ещё 274 причины..... Массимо хороший мужик,говорит всё по делу,на волне успеха быстро стал "своим".....но при всём уважении думаю не тренер-гений.......наверно Аленичев исполнил бы эту роль не хуже...
Ну дык по сравнению с Луческу,звездному для рпл,и беспетцендентным возможностям Зенита и стабильности цска всеже он сотворил !
Что за байки о регрессе,благодаря спаду Спартака все эти годы получается вы чего-то добились ?
Не разу не считаю Массимо гением,да попал в струю,не зная языка сумел как-то сумел вселить уверенность,даже у Валеры при всей его харизме такого не удавалось ))
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
вчера в 23:41
Тренеры они все состоявшиеся, с именем и хорошими зарплатами. Естественно, что кроме Зенита ни кто в нашем чемпе не может себе позволить пригласить подобных спецов. Но, это больше похоже на ссор деньгами. А вот пригласить спеца ни кому не известного и с ним добиться успеха....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил spartach n1
вчера в 23:35
spartach n1:
Твоё мнение юбилей Симоняна ? Просвети,обычно твои рассуждения отличаются адекватностью,послушаю мож с чем соглашусь !
"Юбилеи" здесь ни при чём......это точно....сказки старого Римуса......как и багаж.....
Но то что Каррера попал в струю обстоятельств благоприятных для чемпионства - это факт....
Слишком многое сошлось...
Регресс конкурентов,Промес,Будогосский,Пруха,неучастие в еврокубках,аномальная поддержка сми,Новая Арена и ещё 274 причины.....

Массимо хороший мужик,говорит всё по делу,на волне успеха быстро стал "своим".....но при всём уважении думаю не тренер-гений.......наверно Аленичев исполнил бы эту роль не хуже...
spartach n1
spartach n1 ответил Saang
вчера в 23:16
Saang:
Брат, прости если я ошибаюсь, но... скажи, где ты вчера был, когда на ветке мы с RDeanW одни держали оборону?
Считаешь это для меня вчера было самое важное,читать и отвечать на коменты кучки злорадующихся индивидуумов ?)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Jeck Denielse
вчера в 23:14
Jeck Denielse:
Назови кто из тренеров Питера плохой ??? Спалетти,Виллаш,Боаш,Манчини??? И скажи в чём они уступали лучшим тренерам мира Карпину,Якину,Каррере.... Только не надо про "МосГорСтрах" чемпионат....здесь зона тренерской аномалии....я вообще про карьеры....
Спаллетти . Только он получал под 76ьник от Широкова. Боаша вытягивало и выворачивало,как гуся у бровки, а Манчини выглядел бледной поганкой, если что не так. Могу про Мистера Луческу добавить. Этот потряхивал головой и разговаривал сам с собой-одиночество и начинал говорить на непонятном футболистам языке..)
spartach n1
spartach n1 ответил Jeck Denielse
вчера в 23:14
Jeck Denielse:
Ты на правда считаешь что Каррера сделал Спартак чемпионом ??? Не отвечай сразу......подумай..... Наверняка много людей прочитают твой ответ....и улыбнуться.
Твоё мнение юбилей Симоняна ?
Просвети,обычно твои рассуждения отличаются адекватностью,послушаю мож с чем соглашусь !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил spartach n1
вчера в 23:08
spartach n1:
Ну вообще Каррера Зенит за бортом оставил сделав Спартак чемпионом )
Ты на правда считаешь что Каррера сделал Спартак чемпионом ???
Не отвечай сразу......подумай.....
Наверняка много людей прочитают твой ответ....и улыбнуться.
Saang
Saang ответил spartach n1
вчера в 23:08
spartach n1:
Ну вообще Каррера Зенит за бортом оставил сделав Спартак чемпионом )
Брат, прости если я ошибаюсь, но... скажи, где ты вчера был, когда на ветке мы с RDeanW одни держали оборону?
spartach n1
spartach n1 ответил Jeck Denielse
вчера в 23:03
Jeck Denielse:
Назови кто из тренеров Питера плохой ??? Спалетти,Виллаш,Боаш,Манчини??? И скажи в чём они уступали лучшим тренерам мира Карпину,Якину,Каррере.... Только не надо про "МосГорСтрах" чемпионат....здесь зона тренерской аномалии....я вообще про карьеры....
Ну вообще Каррера Зенит за бортом оставил сделав Спартак чемпионом )
Saang
Saang ответил Serg_Diamond
вчера в 23:03
Serg_Diamond:
Где?
Если я отвечу честно и в рифму то меня забанят
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:03
Да кто ж, тебе, физруку, доверит сборную то Италии?!...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Saang
вчера в 23:02
Saang:
Ну и где он оказался?
Где?
Saang
Saang ответил Jeck Denielse
вчера в 23:02
Jeck Denielse:
Три....... Андрэ ....главный в трио..
Луи́ш, Андре́, Пина, Кабрал, Виллаш и Боаш... Как их много-то... :))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Saang
вчера в 23:01
Saang:
Дожили, Виллаш и Боаш это оказывается два разных человека...
Три.......
Андрэ ....главный в трио..
Saang
Saang ответил Serg_Diamond
вчера в 23:01
Serg_Diamond:
Ну Слуцкого например это нисколько не смущало))
Ну и где он оказался?
Saang
Saang ответил Jeck Denielse
вчера в 23:01
Jeck Denielse:
Назови кто из тренеров Питера плохой ??? Спалетти,Виллаш,Боаш,Манчини??? И скажи в чём они уступали лучшим тренерам мира Карпину,Якину,Каррере.... Только не надо про "МосГорСтрах" чемпионат....здесь зона тренерской аномалии....я вообще про карьеры....
Дожили, Виллаш и Боаш это оказывается два разных человека...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 23:00
Ну Слуцкого например это нисколько не смущало))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил LOpp
вчера в 23:00
LOpp:
ну если для вас, танкистов так понятней, то: Рейтинг чемпионатов. 1. Испания 104.998 . . 23. Шотландия 18.925 вообще глупо сравнивать эти два чемпионата.
Для тех кто в танке: 13-я команда (пусть и Испании) и 1-я (пусть и Шотландии)! Я же не сравниваю с Реалом или Барсой.
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