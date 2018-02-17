«Арсенал» попытается приобрести Фекира до старта ЧМ-2018

Атакующий полузащитник «Лиона» Набиль Фекир является приоритетной целью «Арсенала» в летнее трансферное окно. По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 24-летнего футболиста £ 45 млн, и наставник «канониров» Арсен Венгер намерен оформить трансфер до начала чемпионата мира, после которого хавбек сборной Франции может резко возрасти в цене.

Ранее Фекир отмечал, что мечтает поиграть в чемпионате Испании, но также готов перейти и в клуб из АПЛ, в том числе, в «Арсенал».

В текущем сезоне чемпионата Франции на счету Фекира 16 голов и 6 результативных передач в 22 матчах.