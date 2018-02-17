Джикия и другие игроки «Спартака» отправились на четвертый зимний сбор

«Спартак» отправился на четвертый зимний сбор в Испанию. Утром команда на самолете прибудет в Малагу, а оттуда на автобусе доберется до Эстепоны.

В распоряжении Массимо Карреры 27 игроков. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренцо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луис Адриано. Кроме того, на сбор с командой отправился восстанавливающийся после операции Георгий Джикия.

Здесь «красно-белые» начнут подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао. Напомним, что первый поединок завершился победой испанского клуба со счетом 3:1.

После еврокубкового матча «Спартак» отправится в Сочи, где будет готовиться к поединку Кубка России с «Крыльями Советов».