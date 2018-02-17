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Джикия и другие игроки «Спартака» отправились на четвертый зимний сбор

сегодня, 08:35
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак22.02.2018 в 23:05 Не начался

«Спартак» отправился на четвертый зимний сбор в Испанию. Утром команда на самолете прибудет в Малагу, а оттуда на автобусе доберется до Эстепоны.

В распоряжении Массимо Карреры 27 игроков. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренцо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луис Адриано. Кроме того, на сбор с командой отправился восстанавливающийся после операции Георгий Джикия.

Здесь «красно-белые» начнут подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао. Напомним, что первый поединок завершился победой испанского клуба со счетом 3:1.

После еврокубкового матча «Спартак» отправится в Сочи, где будет готовиться к поединку Кубка России с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 15:05
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Jum13
    сегодня в 15:00
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил Jum13
      сегодня в 14:56
      Зачем мне твой Тарапунька здесь, когда ты есть))
      ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
      ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
      сегодня в 14:49
      Джикия тебя не хватает в обороне дырка.
      Jum13
      Jum13 ответил игорь алексеев
      сегодня в 14:47
      игорь алексеев:
      Вот я ржать тада буду если цска и ЦЗ не пройдет!)
      А спартачи на большее и не способны - ржать это их единственное осмысленное желание )))
      Jum13
      Jum13 ответил игорь алексеев
      сегодня в 14:47
      игорь алексеев:
      Ооо, адепт Тарапуньки шутить пытается)) Давай сбацай нам че нибудь!)
      Ты дорасти сначала до Тарапуньки, а потом пытайся шутить тарасовским юмором )))
      Багров-брат
      Багров-брат
      сегодня в 14:28
      Здоровья и восстановления Джикии...)))
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил Беланов
      сегодня в 14:26
      Ооо, адепт Тарапуньки шутить пытается)) Давай сбацай нам че нибудь!)
      спартак 1987
      спартак 1987 ответил Alex-96
      сегодня в 14:25
        112910415
        112910415
        сегодня в 14:22
        пора выйти на пик формы!
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил cska.78
        сегодня в 14:21
        Вот я ржать тада буду если цска и ЦЗ не пройдет!)
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        сегодня в 14:11
        Хреново готовятся
        Беланов
        Беланов
        сегодня в 14:05
        Джикию специально убрали из еврокубковой весны и ЧМ чтобы Спартак опять на допинге не поймали как тогда после Уэльса. Очередной позор...
        denmig
        denmig
        сегодня в 14:04
        Всем здоровья! Джикии - восстановиться полностью! Удачи красно-белые!
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 13:53
        После очередного еврокубкового позора «Спартак» отправится в Сочи, где будет готовиться к поединку Кубка России с «Крыльями Советов».
        Ярангвельгви Йорингель.
        Ярангвельгви Йорингель. ответил vka1970
        сегодня в 13:51
        vka1970:
        Удачи парням.
          Беланов
          Беланов
          сегодня в 13:47
          DVOK68
          Дуй! Дуй быстрее! У ЦСКА - боли, у свиньи - не боли!
          MIKITA463295
          MIKITA463295
          сегодня в 13:46
          То что Джикия поехал на сбор это хорошая новость,значит дела идут у него куда лучше того о чем думали изначально...
          Parovoznic
          Parovoznic ответил mangoх12
          сегодня в 13:43
          mangoх12:
          дошло до тебя , Дальний восток ? Ладно бывай , гуди дальше)
          Да чё там дошло... В тебе москвича с первого поста было видно! )))

          Вопросов больше не имею. Надо было сразу с этого начать: мол, я - москвич! А потОм начинать глупости строчить. Я бы соответствующую поправку ))

          Удачи!
          azures
          azures
          сегодня в 13:42
          Спартак готовится к новому позору, уже в чемпионате и Кубке страны.
          Parovoznic
          Parovoznic ответил Egorium
          сегодня в 13:40
          Egorium:
          Спартак самый первый из наших команд вылетел из еврокубков, чего все, собственно, и ожидали.
          Ещё не вылетел. И, не приведи Господь, он может стать не первым.
          Тьфу-тьфу, не желаю этого.
          mangoх12
          mangoх12 ответил Parovoznic
          сегодня в 13:40
          Parovoznic:
          Давай угадаю: москвич?
          дошло до тебя , Дальний восток ? Ладно бывай , гуди дальше)
          Egorium
          Egorium
          сегодня в 13:38
          Спартак самый первый из наших команд вылетел из еврокубков, чего все, собственно, и ожидали.
          Parovoznic
          Parovoznic ответил mangoх12
          сегодня в 13:38
          mangoх12:
          Вот о том и говорю ,сдали тебя хряки , забыли и не ценят что Гинер с ЦСКА у тебя как кость в горле )) ахахах
          Давай угадаю: москвич?
          mangoх12
          mangoх12 ответил Parovoznic
          сегодня в 13:37
          Parovoznic:
          А, вон ты про чё! ))) Про то, что я мясной - замеморю! ))) Сожалею, что не замеморил посты, где мясные называли меня "Конём ряженым" ))) Осталось тока дождацца, как меня обзовут питерцы )))
          Вот о том и говорю ,сдали тебя хряки , забыли и не ценят что Гинер с ЦСКА у тебя как кость в горле )) ахахах
          Parovoznic
          Parovoznic ответил DVOK68
          сегодня в 13:33
          DVOK68:
          Каков привет таков ответ.Отвечаю так когда вижу оскорбление клуба за который болею больше сорока лет.Другого ответа не будет.
          Да понял я.
          Ладно, проехали )
          Parovoznic
          Parovoznic ответил mangoх12
          сегодня в 13:33
          mangoх12:
          ну ты ведь мясной фактически , как Колян казанский) в твоей судьбе тоже Гинер оставил отпечаток)
          А, вон ты про чё! )))

          Про то, что я мясной - замеморю! )))
          Сожалею, что не замеморил посты, где мясные называли меня "Конём ряженым" )))

          Осталось тока дождацца, как меня обзовут питерцы )))
          DVOK68
          DVOK68
          сегодня в 13:31
            mangoх12
            mangoх12 ответил Parovoznic
            сегодня в 13:30
            Parovoznic:
            Ты лучше попробуй-ка свою мысль сформулировать. А то, вижу, какая-то мысль есть, а с её изложением пока хромает ))
            ну ты ведь мясной фактически , как Колян казанский) в твоей судьбе тоже Гинер оставил отпечаток)
            DVOK68
            DVOK68 ответил Parovoznic
            сегодня в 13:29
            Parovoznic:
            По мне. Там, где про рядом со словом "Локомотив" стоИт словосочетание "тётя Оля" - по мне. Ибо эта ведьма - и мой кошмар тож. Эх, не в Средневековье живём... Иначе гореть ей на костре! )))
            Каков привет таков ответ.Отвечаю так когда вижу оскорбление клуба за который болею больше сорока лет.Другого ответа не будет.
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