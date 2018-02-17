Ислам Жилов стал игроком «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что защитник нальчикского «Спартака» Ислам Жилов сегодня стал игроком махачкалинского клуба.



Соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года. В текущем сезоне 20-летний футболист в составе «Спартака» провёл 9 матчей во втором дивизионе (зона «Юг») и одну встречу в Кубке России.



Ранее сообщалось, что «Анжи» арендовал украинского нападающего Филиппа Будковского до конца сезона.