Ислам Жилов стал игроком «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что защитник нальчикского «Спартака» Ислам Жилов сегодня стал игроком махачкалинского клуба.
Соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года. В текущем сезоне 20-летний футболист в составе «Спартака» провёл 9 матчей во втором дивизионе (зона «Юг») и одну встречу в Кубке России.
Ранее сообщалось, что «Анжи» арендовал украинского нападающего Филиппа Будковского до конца сезона.
а Жиров, плюс лишь российский паспорт, а в конкуренции
он уступит Чансельору, Самарджичу и Армашу наверняка.
а Жиров, плюс лишь российский паспорт, а в конкуренции
он уступит Чансельору, Самарджичу и Армашу наверняка.
что на перспективу, т.к. линия защиты у нас
полностью укомплектованная, и есть основа.
Поинтересуюсь у Дигорца, что за парняга...
что на перспективу, т.к. линия защиты у нас
полностью укомплектованная, и есть основа.
Поинтересуюсь у Дигорца, что за парняга...
Удачи коллективу и в дальнейшем!!!!!
Удачи коллективу и в дальнейшем!!!!!