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Ислам Жилов стал игроком «Анжи»

вчера, 17:40

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что защитник нальчикского «Спартака» Ислам Жилов сегодня стал игроком махачкалинского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года. В текущем сезоне 20-летний футболист в составе «Спартака» провёл 9 матчей во втором дивизионе (зона «Юг») и одну встречу в Кубке России.

Ранее сообщалось, что «Анжи» арендовал украинского нападающего Филиппа Будковского до конца сезона.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
сегодня в 02:47
Это тот самый клуп, где роберто Карлос кушал бананы
cska.78
cska.78 ответил Bekelman55
вчера в 23:08
Bekelman55:
а Саню Жирова не хотят вернуть?
Саня Жиров пусть поможет Енисею в вышку выйти :)
vistory
vistory
вчера в 20:14
Событие особо значимое.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 19:41
Дагестанский месси
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 19:22
главное что б помог
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Bekelman55
вчера в 19:07
Bekelman55:
а Саню Жирова не хотят вернуть?
Здорово, Саня ! У нас центр сейчас укомплектован,
а Жиров, плюс лишь российский паспорт, а в конкуренции
он уступит Чансельору, Самарджичу и Армашу наверняка.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил cska plus
вчера в 19:05
cska plus:
Важно знать мнение Назара, а так, удачи ему.
Здорово, Димоныч ! Единственная мысль,
что на перспективу, т.к. линия защиты у нас
полностью укомплектованная, и есть основа.
Поинтересуюсь у Дигорца, что за парняга...
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 18:32
а Саню Жирова не хотят вернуть?
cska plus
cska plus
вчера в 18:29
Важно знать мнение Назара, а так, удачи ему.
fcspartak
fcspartak
вчера в 18:20
Фамилия не халяльная, а так успехов
cska.78
cska.78
вчера в 18:07
Удачи с Анжи!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:56
"Анжи" на трансферном рынке работает достаточно активно.
Shamil79
Shamil79
вчера в 17:55
Пресс-служба «Анжи» ткже сообщает, что на сборах клуб провёл 5 контрольных матчей и во всех победил с общим счётом 10-0!!!!!!!!!
Удачи коллективу и в дальнейшем!!!!!
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