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Эвребе: «Нельзя отождествлять меня только с матчем „Челси“ - „Барселона“»

сегодня, 12:02

Бывший арбитр ФИФА Том Хеннинг Эвребе вспомнил о скандальном матче «Челси» - «Барселона», который состоялся в  рамках 1/2 финала Лиги чемпионов в 2009 году. В той игре норвежец, по мнению многих болельщиков и специалистов, совершил грубейшие ошибки, не назначив несколько пенальти в ворота «Барселоны» и удалив защитника каталонцев Эрика Абидаля.

«Да, это правда, что то был не лучший мой день. Однако такие ошибки могут быть у любого арбитра. Да даже у тренера или футболиста случаются провальные матчи.

В том поединке было несколько ошибок, и у каждого есть свое мнение по поводу этих эпизодов. Но я настаиваю: ошибаются не только судьи, но и игроки с тренерами - и ничего страшного.

Я горжусь тем, что провел такую длинную карьеру и что находился в элите европейского футбола. Поэтому нельзя отождествлять меня только с тем матчем. К сожалению, некоторые так делают».

Было ли его судейство самым скандальным в истории ЛЧ

«Быть может, не знаю. Я не могу изменить мнение людей. Но мне было бы интересно спросить, к примеру, фанатов „Реала“. Окажись на месте „Барсы“ тогда их команда - было ли бы у них сейчас такое же мнение обо мне?»

О том, поблагодарил ли его кто-то из «Барсы» после той игры

«Нет. После финального свистка я ни с кем не говорил. Я с честью покинул поле, отправился в судейскую раздевалку и точка. Но я помню, что вокруг было много людей, настроенных враждебно по отношению к моей бригаде, поэтому нам нужно было быть осторожными в тот день и следующий».

О том, виноват ли он в вылете «Челси»

«Не знаю. Да, возможно, если бы я тогда принимал другие решения, то английская команда бы вышла в финал. Но наверняка этого знать нельзя. Я принял некоторые решения, и они были не самыми лучшими. Но сложно говорить о том, вылетела ли бы „Барса“ при другом судействе или нет».

Об угрозах со стороны фанатов «Челси»

«Да, в какой-то момент мне угрожали. Но это было очень давно. Эта тема была жаркой где-то до года 2012-го. Потом все закончилось. Но я уверен, что после публикации этого интервью, какой-нибудь болельщик снова вспомнит обо мне. Впрочем, никаких проблем с этим у меня нет. Люди вольны делать то, что хотят. Сейчас я живу счастливой жизнью с моей семьей и друзьями в Осло. Свои прежние ошибки я признал».

О том, не планировал ли он завершить карьеру после того матча

«Ни в коем случае. Да, я думаю, что тот матч повлиял на мою карьеру и я потерял уважение многих, но тем не менее я продолжил работать после этого. Повторюсь, когда ошибается футболист, ничего страшного не случается. Поэтому нужно принимать и ошибки арбитров. К сожалению, они случаются, и футбол должен с ними смириться».

О скандальном судействе Айтекина в матче «Барса» - ПСЖ

«Я не видел ту игру, поэтому не могу выразить мнение. Знаю только, что вокруг той игры много разговоров. В футболе такое бывает: арбитры порой ошибаются, и это может повлиять на исход матча. Но поймите: мы вынуждены принимать решения на поле за какие-то секунды. Потом ты смотришь этот же эпизод по ТВ и думаешь: „Боже мой, я ошибся с этим пенальти или удалением!“ Это вполне обычное явление».

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Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 15:13
Великий покровитель Барсы вылез)
Давайте уж теперь покровителя спартака - Славу Безбородова послушаем, раз день сегодня такой)
Mamaev
Mamaev
сегодня в 14:54
Вспоминая эвребе все забывают первый матч, где челси отскакивал, и не поставили пенальти на Анри. Поэтому с учётом первого матча не все так однозначно, Барсе не надо было бы забивать в гостях, и матч мог сложиться по другому
Red_team
Red_team
сегодня в 14:54
"О том, поблагодарил ли его кто-то из «Барсы» после той игры" - его пухлым конвертом еще до игры отблагодарили
creamboy
creamboy ответил магистрат Калавий
сегодня в 14:51
Я конечно понимаю что каждый болельщик отстаивает свой клуб но на счет финала лч 2016 там Гризман не забил пенальти в ворота Реала,забей он его и серии бы скорее всего не было!
barcelonistas
barcelonistas ответил MALOVAR
сегодня в 14:44
Не четыре, а десять. На каждого полевого игрока по одной
MALOVAR
MALOVAR ответил магистрат Калавий
сегодня в 14:43
тебе бы объективности не много ,пенок там штуки четыре минимум и все по делу ,а Баллаку ,к твоему сведению гном с метра в руку зарядил и он ей не двигал ,она была там где была ,это не игра рукой как у Этоо.поучи правила
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 14:41
Чувакам вроде того что с Уткиным на аве дали повод повонять по старой памяти какие болелы Барсы плохие, аж "животными" обзываются. Скоро 11:1 еще обсудят. А в среду поди опять никого на сайте не будет. Ничего нового
Master ШиФу
Master ШиФу ответил dark_Akex
сегодня в 14:40
dark_Akex:
Судьям тяжело быть объективными когда играешь против Барсы и что бы пройти их надо быть на голову сильнее. Нельзя трогать Бускетса, при любом контакте он схватиться за лицо и будет орать. Нельзя пытаться поймать игроков Барсы в положении вне игры так как метровый офсайд судья может не заметить. Не надо нервничать и просить судью поставить пенальти за игру рукой игроком Барселоны в своей штрафной, это бесполезно. Нельзя трогать Суареса в своей штрафной, за любой контакт назначат пенальти. Я не питаю иллюзий в объективности судьи в предстоящем матче, но я надеюсь что "ошибки судей" не повлияют на результат если наши игроки покажут свой лучший матч.
пусть победит сильнейший в предстоящей битве!
магистрат Калавий
магистрат Калавий
сегодня в 14:39
На ровном месте показал красную Абидалю при счёте 1-0 в пользу Челси, не назначил пенальти за руку Баллака в штрафной, не назначил два пенальти в ворота Барсы ( все остальные были обычными нырками), ошибки были в обе стороны, но тащил именно Барсу, да хейтеры?
Жду комментарии Клаттенбурга по поводу гола Рамоса из офсайда в финале ЛЧ 2016 который позволил им доползти до серии пенальти.
creamboy
creamboy
сегодня в 14:39
Запомните болельщики барсы,Том Хеннирг Эвребе это главный автор первого трэбла барселоны,не Гвардиола не Месси,а именно он!
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Заратустра
сегодня в 14:36
Заратустра:
Эвребе и Айтекин лучшие в барсе за всю историю. В одиночку тащили команду, творили историю клуба.
как и Ховард Веб и Марк Клаттенбург?)))
barcelonistas
barcelonistas ответил ROMA DROGBA
сегодня в 14:35
Ну вот это уже ближе к адекватной оценке. Скоро новая страница, спорить кто был сильней 10 лет назад не буду. Главное, чтобы Барса показала кто сильнее сейчас
Gelious
Gelious ответил RDeanW
сегодня в 14:34
RDeanW:
ты вообще чувствуешь разницу между поставить автобус (играть по правилам, но от жесткой обороны) и выиграть лишь за счет грубейших ошибок судьи? мяч летит в ворота, быть голу - рука, нет пенальти. игрок выходит 1 на 1, убойнейший момент на гол - фол, нет пенальти. а что было в 2012? кривой месси, не забивший пенку?)) не позорься)
Да это ж животные эти недофанаты Барсы. У них и команда самая великая, и судьи самые честные, а игроки просто душки на поле всегда.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 14:31
Сейчас я живу счастливой жизнью с моей семьей и друзьями в Осло.

Бабки котрые отстигнул Лапорта видать еще не кончились
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил 311
сегодня в 14:26
311:
Эвребе - легенда Каталонии! Это такая же аксиома, как Лондон из зэ кэпитал оф Грэйт Британ!)
Или Лондон из блю!
Maeak
Maeak
сегодня в 14:25
Это были не ошибки ,а целеноправленное подсуживание. Команда главы организации ,либо взятка.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 14:25
почему то никто не хочет вспоминать то что этот же судья удалил абидаля за нырок анелька
311
311
сегодня в 14:23
Эвребе - легенда Каталонии! Это такая же аксиома, как Лондон из зэ кэпитал оф Грэйт Британ!)
RDeanW
RDeanW ответил barcelonistas
сегодня в 14:19
barcelonistas:
Ой, да полно ныть. Один забитый нашару мяч за два матча, а шуму то сколько. Я вот считаю что Челси в 2012 несправедливо прошел, ибо играли на уровне тульского Арсенала оба матча. Тотальное невезение Барсы и дальше прошла команда которая по хорошему оба матча должна была 0:4 проиграть. Но я не ною как вы - прошла значит так и должно было быть
ты вообще чувствуешь разницу между поставить автобус (играть по правилам, но от жесткой обороны) и выиграть лишь за счет грубейших ошибок судьи? мяч летит в ворота, быть голу - рука, нет пенальти. игрок выходит 1 на 1, убойнейший момент на гол - фол, нет пенальти. а что было в 2012? кривой месси, не забивший пенку?)) не позорься)
Заратустра
Заратустра
сегодня в 14:18
Эвребе и Айтекин лучшие в барсе за всю историю. В одиночку тащили команду, творили историю клуба.
Gelious
Gelious
сегодня в 14:18
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил barcelonistas
    сегодня в 14:16
    barcelonistas:
    А в первом Барса лучше, Челси чудом ноги унес. Интересная избирательная память какая
    Но все решалось во втором. И там уже Барса еле унесла. А в целом Челси намного более заслуживал выхода. Все это знают, вот буквально все. Болелы и не болелы Челси. Кроме некоторых тугих
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил barcelonistas
    сегодня в 14:15
    barcelonistas:
    Промахи с пенальти, штанга и перекладина мало имеют отношение к характеру Челси. Чистое везение
    Ну да, скорее к слабохарактерности Месси. хахаха.
    Да я понимаю, что нет смысла обвинять Барселону, за то что их протащили в 2009 году. Но не надо говорить, что это было справедливо. Барса не виновата, что ей повезло с судьей
    barcelonistas
    barcelonistas ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 14:15
    А в первом Барса лучше, Челси чудом ноги унес. Интересная избирательная память какая
    barcelonistas
    barcelonistas ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 14:14
    Промахи с пенальти, штанга и перекладина мало имеют отношение к характеру Челси. Чистое везение
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил barcelonistas
    сегодня в 14:12
    barcelonistas:
    "Один забитый нашару мяч за два матча" это про Челси, который видите ли в 10 раз лучше играл и только из за судьи не прошел
    Не в 10, но лучше. Конечно извините, забили бы больше, если бы не кое кто. Да и гол Иньесты ровно такой же на шару. Не стоит говорить про везение Челси, когда сами отскакиваете на 93 минуте
    barcelonistas
    barcelonistas ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 14:11
    "Один забитый нашару мяч за два матча" это про Челси, который видите ли в 10 раз лучше играл и только из за судьи не прошел
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил barcelonistas
    сегодня в 14:10
    barcelonistas:
    Ой, да полно ныть. Один забитый нашару мяч за два матча, а шуму то сколько. Я вот считаю что Челси в 2012 несправедливо прошел, ибо играли на уровне тульского Арсенала оба матча. Тотальное невезение Барсы и дальше прошла команда которая по хорошему оба матча должна была 0:4 проиграть. Но я не ною как вы - прошла значит так и должно было быть
    Возможно, но в 12 году прошел Челси засчет характера и самоотдачи. Не то же самое, что пройти засчет подарков от лысого норвежского засранца
    barcelonistas
    barcelonistas ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 14:09
    Ой, да полно ныть. Один забитый нашару мяч за два матча, а шуму то сколько. Я вот считаю что Челси в 2012 несправедливо прошел, ибо играли на уровне тульского Арсенала оба матча. Тотальное невезение Барсы и дальше прошла команда которая по хорошему оба матча должна была 0:4 проиграть. Но я не ною как вы - прошла значит так и должно было быть
    nnb199O
    nnb199O
    сегодня в 14:08
    Ого старый клон Барселоны заговорил...

    Лучше бы рассказал сколько он заработал в этом матче за свой заслуги в пользу барсы, это было бы поинтереснее..
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