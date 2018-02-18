Эвребе: «Нельзя отождествлять меня только с матчем „Челси“ - „Барселона“»

Бывший арбитр ФИФА Том Хеннинг Эвребе вспомнил о скандальном матче «Челси» - «Барселона», который состоялся в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов в 2009 году. В той игре норвежец, по мнению многих болельщиков и специалистов, совершил грубейшие ошибки, не назначив несколько пенальти в ворота «Барселоны» и удалив защитника каталонцев Эрика Абидаля.

«Да, это правда, что то был не лучший мой день. Однако такие ошибки могут быть у любого арбитра. Да даже у тренера или футболиста случаются провальные матчи.

В том поединке было несколько ошибок, и у каждого есть свое мнение по поводу этих эпизодов. Но я настаиваю: ошибаются не только судьи, но и игроки с тренерами - и ничего страшного.

Я горжусь тем, что провел такую длинную карьеру и что находился в элите европейского футбола. Поэтому нельзя отождествлять меня только с тем матчем. К сожалению, некоторые так делают».

Было ли его судейство самым скандальным в истории ЛЧ

«Быть может, не знаю. Я не могу изменить мнение людей. Но мне было бы интересно спросить, к примеру, фанатов „Реала“. Окажись на месте „Барсы“ тогда их команда - было ли бы у них сейчас такое же мнение обо мне?»

О том, поблагодарил ли его кто-то из «Барсы» после той игры

«Нет. После финального свистка я ни с кем не говорил. Я с честью покинул поле, отправился в судейскую раздевалку и точка. Но я помню, что вокруг было много людей, настроенных враждебно по отношению к моей бригаде, поэтому нам нужно было быть осторожными в тот день и следующий».

О том, виноват ли он в вылете «Челси»

«Не знаю. Да, возможно, если бы я тогда принимал другие решения, то английская команда бы вышла в финал. Но наверняка этого знать нельзя. Я принял некоторые решения, и они были не самыми лучшими. Но сложно говорить о том, вылетела ли бы „Барса“ при другом судействе или нет».

Об угрозах со стороны фанатов «Челси»

«Да, в какой-то момент мне угрожали. Но это было очень давно. Эта тема была жаркой где-то до года 2012-го. Потом все закончилось. Но я уверен, что после публикации этого интервью, какой-нибудь болельщик снова вспомнит обо мне. Впрочем, никаких проблем с этим у меня нет. Люди вольны делать то, что хотят. Сейчас я живу счастливой жизнью с моей семьей и друзьями в Осло. Свои прежние ошибки я признал».

О том, не планировал ли он завершить карьеру после того матча

«Ни в коем случае. Да, я думаю, что тот матч повлиял на мою карьеру и я потерял уважение многих, но тем не менее я продолжил работать после этого. Повторюсь, когда ошибается футболист, ничего страшного не случается. Поэтому нужно принимать и ошибки арбитров. К сожалению, они случаются, и футбол должен с ними смириться».

О скандальном судействе Айтекина в матче «Барса» - ПСЖ

«Я не видел ту игру, поэтому не могу выразить мнение. Знаю только, что вокруг той игры много разговоров. В футболе такое бывает: арбитры порой ошибаются, и это может повлиять на исход матча. Но поймите: мы вынуждены принимать решения на поле за какие-то секунды. Потом ты смотришь этот же эпизод по ТВ и думаешь: „Боже мой, я ошибся с этим пенальти или удалением!“ Это вполне обычное явление».