«Ман Сити» может подписать Азара, «Челси» взамен потребует Агуэро

«Челси» и «Манчестер Сити» могут устроить обмен футболистами.
По данным английских СМИ, «Ман Сити» может сделать предложение «синим» по полузащитнику Эдену Азару. В таком случае лондонцы потребуют включить в сделку нападающего Серхио Агуэро.
В текущем сезоне 27-летний бельгиец, которого также вовсю сватают в «Реал», провел 23 матча в АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. В активе 29-летнего аргентинца 21 гол и 5 ассистов в 22 встречах.
Хорошие игроки,а Азар отработанный материал,которому прямая дорога в пару к Кристине,снаряды подносить и повышать результативность.
Хорошие игроки,а Азар отработанный материал,которому прямая дорога в пару к Кристине,снаряды подносить и повышать результативность.