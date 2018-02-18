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«Ман Сити» может подписать Азара, «Челси» взамен потребует Агуэро

вчера, 16:03

«Челси» и «Манчестер Сити» могут устроить обмен футболистами.

По данным английских СМИ, «Ман Сити» может сделать предложение «синим» по полузащитнику Эдену Азару. В таком случае лондонцы потребуют включить в сделку нападающего Серхио Агуэро.

В текущем сезоне 27-летний бельгиец, которого также вовсю сватают в «Реал», провел 23 матча в АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. В активе 29-летнего аргентинца 21 гол и 5 ассистов в 22 встречах.

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Все комментарии
Таганский
Таганский ответил dimagas1
вчера в 18:14
dimagas1:
Аспилькуэту на Стоунза еще не меняли))
Ага, и на закусь обменяют Антоху на Пепса..))
dimagas1
dimagas1
вчера в 17:59
Аспилькуэту на Стоунза еще не меняли))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:34
Чушь !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:16
Ага, что там ещё...то Челси Стерлинга у них покупает, то они теперь Азара
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 16:38
На месте Гвардиолы,я бы присмотрелся к черкизонским Иско и Асенсио.Ибо Мадрид их способен погубить.
Хорошие игроки,а Азар отработанный материал,которому прямая дорога в пару к Кристине,снаряды подносить и повышать результативность.
alexov222
alexov222
вчера в 16:34
бред какой-то
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:22
Утка
VIPded
VIPded
вчера в 16:13
А что ещё надо, чтобы недвусмысленно послать МС куда-то...)))
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