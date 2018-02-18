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Московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо»

вчера, 19:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» сыграло вничью с минским «Динамо» в товарищеском матче.

«Динамо» Москва - «Динамо» Минск 2:2 (2:0)
Голы: Луценко 4, Рыков 16 - Николич 51, Бегунов 58.

«Динамо» Москва: Шунин, Морозов, Грулев, Рауш, Рыков, Цаллагов (Тетте 59), Шунич, Соу, Луценко, Марков, Черных.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

Ранее московское «Динамо» обыграло черногорскую «Зету» в контрольном поединке.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Bekelman55
вчера в 23:15
Bekelman55:
Морозов - беда бедейшая. Любимчик тренера - вторая беда . За ляп в Перми б вообще из команды выгнать. А не, играет себе дальше. Гриша б в опорной зоне нормально играл, а не в обороне К списку б добавил Соснина и Цаллагова. Хоть и хвалят ребята Соснина за товарники, но его игра и результаты в оф. матчах давно все сказали о нем
Согласен!!!
Bekelman55
Bekelman55 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 22:43
Napoleon Bonapart:
В ДИНАМО три вредителя- Хохлов, Морозов и Шунич. Игры- никакой, даже страшно становится перед Уфой..... Дима, видимо идет по-пути Кобелева, при этом не понимая, что оставаясь в ДИНАМО, просто подписывает себе приговор.
Морозов - беда бедейшая. Любимчик тренера - вторая беда . За ляп в Перми б вообще из команды выгнать. А не, играет себе дальше. Гриша б в опорной зоне нормально играл, а не в обороне
К списку б добавил Соснина и Цаллагова. Хоть и хвалят ребята Соснина за товарники, но его игра и результаты в оф. матчах давно все сказали о нем
Bekelman55
Bekelman55 ответил drug01
вчера в 22:41
drug01:
Идут поиски игры.....зачем сразу делать печальные выводы?
да какие выводы могут быть по тренировкам то))) Вон, все выводы по официалкам делаются
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:21
подготовка идёт по плану задумки тренера частично выполнены..
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил drug01
вчера в 21:13
drug01:
Идут поиски игры.....зачем сразу делать печальные выводы?
Поиски игры, за полторы недели до официального матча, не позднова-то ли?
drug01
drug01
вчера в 21:04
Идут поиски игры.....зачем сразу делать печальные выводы?
Bekelman55
Bekelman55 ответил МапС
вчера в 20:52
МапС:
Желаю Динамо остаться в премьерлиге, но пощады в последнем туре не ждите, запасайтесь очками заранее.
не рано ли шапкозакидательством занимаешься ? В первом туре уже игроки твоей команды поплатились за схожее отношение
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 20:51
В ДИНАМО три вредителя- Хохлов, Морозов и Шунич. Игры- никакой, даже страшно становится перед Уфой..... Дима, видимо идет по-пути Кобелева, при этом не понимая, что оставаясь в ДИНАМО, просто подписывает себе приговор.
azures
azures
вчера в 20:29
Так играли две отсталые команды, уровень обоих дворовый.
ДСА
ДСА
вчера в 20:21
Ну так дружба победила.
МапС
МапС
вчера в 20:08
Желаю Динамо остаться в премьерлиге, но пощады в последнем туре не ждите, запасайтесь очками заранее.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:03
Товарняк ничего не значит.
Это не матч, а такая же тренировка. (С)
Я процитировал Дика Адвоката...
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