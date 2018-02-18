Московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо»

Московское «Динамо» сыграло вничью с минским «Динамо» в товарищеском матче.
«Динамо» Москва - «Динамо» Минск 2:2 (2:0)
Голы: Луценко 4, Рыков 16 - Николич 51, Бегунов 58.
«Динамо» Москва: Шунин, Морозов, Грулев, Рауш, Рыков, Цаллагов (Тетте 59), Шунич, Соу, Луценко, Марков, Черных.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
Ранее московское «Динамо» обыграло черногорскую «Зету» в контрольном поединке.
К списку б добавил Соснина и Цаллагова. Хоть и хвалят ребята Соснина за товарники, но его игра и результаты в оф. матчах давно все сказали о нем
К списку б добавил Соснина и Цаллагова. Хоть и хвалят ребята Соснина за товарники, но его игра и результаты в оф. матчах давно все сказали о нем
Это не матч, а такая же тренировка. (С)
Я процитировал Дика Адвоката...
Это не матч, а такая же тренировка. (С)
Я процитировал Дика Адвоката...