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Дортмунд побил Гладбах

вчера, 21:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк»

«Боруссия» М - «Боруссия» Д 0:1 (0:1)
Гол: Ройс 32.

«Боруссия» М: Зоммер, Вестергор, Гинтер, Оксфорд, Эльведи, Азар, Закария (Кюйсанс 83), Крамер, Хофманн (Херрман 71), Штиндль, Бобадилья (Дрмич 79).
Главный тренер: Дитер Хеккинг.

«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Папастатопулос, Пищек, Тольян, Вайгль, Гетце (Пулишич 74), Кастро, Батшуайи, Ройс (Дахуд 79), Шюррле.
Главный тренер: Петер Штегер.

Предупреждения: Бобадилья 22, Батшуайи 40, Оксфорд 55, Кастро 69, Эльведи 71.

Судья: Бастиан Данкерт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Бавария» обыграла «Вольфсбург».

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
вчера в 23:51
Ройс красиво вернулся. Здоровья ему.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:20
Я думал будет ничья ошипся
cska.78
cska.78
вчера в 22:46
Гол хорош! Дортмунд с победой!
kmhb
kmhb
вчера в 22:39
Смотрел чисто из-за Ройса. НУ он очень хорош, как будто не было перерыва. Голешник положил классный
loko7
loko7
вчера в 22:25
Боруссия М смотрелась неплохо, но реализация подвела.
azures
azures
вчера в 22:20
Не удивительно, но со скрипом.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:16
если уж и "побил" - то чуть не с переломами обеих своих же рук, разве что)))
Klose_Miro
Klose_Miro
вчера в 22:16
Вот это побил.
Не зная счет, я даже удивился что хромой Дортмунд смог кого - то "избить". А здесь оказывается натужная, минимальная победа так преподносится .
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 22:14
Бюрки - лучший игрок матча! Если бы не он, то проиграли бы сегодня.
Оборона - проходной двор! Но это для Боруссии нормально, вопрос в другом - почему уже в который раз так пассивно играем в начале второго тайма? Сколько ещё напропускать должны, чтобы перестать так прижиматься? Вроде только три дня назад прекрасно показала Аталанта, что бывает в таком случае, сегодня хоть Бюрки выручал, да ЦЗ часто удары накрывали. Ведь прекрасно известно про дырявую оборону и нестабильную игру вратаря, неужели нельзя играть активно если и не весь матч, то хотя бы до второго забитого гола?
А так, когда включались, выглядели хорошо. Гол шедевральный получился. Ройса - с полноценным возвращением,Шюррле играет всё лучше и лучше, Батшуаи однозначно надо выкупать летом!
Теперь ждём четверга и игры в Бергамо. Вперёд, Боруссия!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 22:08
А все-таки, без хохла, игра смотрится по другому!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 22:06
Бюрки - лучший!
Брулин
Брулин
вчера в 22:04
Ройс - молоток! Продолжай в том же духе, и главное, здоровья тебе!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 21:58
Очки Дортмунду пошли, но игры нет по прежнему.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:56
Поздравляю!
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