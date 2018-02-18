Дортмунд побил Гладбах

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк»
«Боруссия» М - «Боруссия» Д 0:1 (0:1)
Гол: Ройс 32.
«Боруссия» М: Зоммер, Вестергор, Гинтер, Оксфорд, Эльведи, Азар, Закария (Кюйсанс 83), Крамер, Хофманн (Херрман 71), Штиндль, Бобадилья (Дрмич 79).
Главный тренер: Дитер Хеккинг.
«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Папастатопулос, Пищек, Тольян, Вайгль, Гетце (Пулишич 74), Кастро, Батшуайи, Ройс (Дахуд 79), Шюррле.
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждения: Бобадилья 22, Батшуайи 40, Оксфорд 55, Кастро 69, Эльведи 71.
Судья: Бастиан Данкерт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Бавария» обыграла «Вольфсбург».
Не зная счет, я даже удивился что хромой Дортмунд смог кого - то "избить". А здесь оказывается натужная, минимальная победа так преподносится .
Не зная счет, я даже удивился что хромой Дортмунд смог кого - то "избить". А здесь оказывается натужная, минимальная победа так преподносится .
Оборона - проходной двор! Но это для Боруссии нормально, вопрос в другом - почему уже в который раз так пассивно играем в начале второго тайма? Сколько ещё напропускать должны, чтобы перестать так прижиматься? Вроде только три дня назад прекрасно показала Аталанта, что бывает в таком случае, сегодня хоть Бюрки выручал, да ЦЗ часто удары накрывали. Ведь прекрасно известно про дырявую оборону и нестабильную игру вратаря, неужели нельзя играть активно если и не весь матч, то хотя бы до второго забитого гола?
А так, когда включались, выглядели хорошо. Гол шедевральный получился. Ройса - с полноценным возвращением,Шюррле играет всё лучше и лучше, Батшуаи однозначно надо выкупать летом!
Теперь ждём четверга и игры в Бергамо. Вперёд, Боруссия!!!
Оборона - проходной двор! Но это для Боруссии нормально, вопрос в другом - почему уже в который раз так пассивно играем в начале второго тайма? Сколько ещё напропускать должны, чтобы перестать так прижиматься? Вроде только три дня назад прекрасно показала Аталанта, что бывает в таком случае, сегодня хоть Бюрки выручал, да ЦЗ часто удары накрывали. Ведь прекрасно известно про дырявую оборону и нестабильную игру вратаря, неужели нельзя играть активно если и не весь матч, то хотя бы до второго забитого гола?
А так, когда включались, выглядели хорошо. Гол шедевральный получился. Ройса - с полноценным возвращением,Шюррле играет всё лучше и лучше, Батшуаи однозначно надо выкупать летом!
Теперь ждём четверга и игры в Бергамо. Вперёд, Боруссия!!!