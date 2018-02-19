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Хесус Навас: «Мы настроены на выход в следующий этап Лиги чемпионов»

сегодня, 09:55
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21.02.2018 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Севильи» Хесус Навас поделился мыслями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Мы настроены на то, чтобы пройти в следующий этап.

Некоторые люди недооценивают нас, однако нам не стоит обращать на это внимание, нужно сконцентрироваться на конкретных матчах. „Севилья“ - отличная команда, которая может добиться успеха.

МЮ всегда был для меня большим соперником. Когда я выступал за „Манчестер Сити“, у нас выходили очень тяжелые встречи».

Напомним, что Хесус Навас минувшим летом перешел в «Севилью» из «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:02
Удачи
амурец
амурец ответил MALOVAR
сегодня в 11:21
MALOVAR:
Спартаку легко было,легче чем с Зенитом и армией
один матч это не показатель
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 11:02
Настроение - вещь хорошая, но пройдет МЮ.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:55
Главное дома не пропустить, а дальше как получится так и получится.
Kerri
Kerri
сегодня в 10:51
Посмотрим, но скорее всего не пройдут.
MALOVAR
MALOVAR ответил амурец
сегодня в 10:40
Спартаку легко было,легче чем с Зенитом и армией
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:39
Хочу Реал Мю
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:29
Севилья пройдет МЮ!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:25
Пусть лучше МЮ пройдёт в 1/4.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:19
А на деле будет вылет Севильи
амурец
амурец
сегодня в 10:01
ну с Севильей точно никому легко не будет
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