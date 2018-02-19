Хесус Навас: «Мы настроены на выход в следующий этап Лиги чемпионов»

Полузащитник «Севильи» Хесус Навас поделился мыслями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».



«Мы настроены на то, чтобы пройти в следующий этап.



Некоторые люди недооценивают нас, однако нам не стоит обращать на это внимание, нужно сконцентрироваться на конкретных матчах. „Севилья“ - отличная команда, которая может добиться успеха.



МЮ всегда был для меня большим соперником. Когда я выступал за „Манчестер Сити“, у нас выходили очень тяжелые встречи».



Напомним, что Хесус Навас минувшим летом перешел в «Севилью» из «Манчестер Сити».