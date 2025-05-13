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Агент Шунина рассказала, почему он отказался от трансфера в саудовскую лигу

вчера, 11:48

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин, недавно объявивший о завершении карьеры, отклонил предложение из Саудовской Аравии. Об этом рассказала PR-менеджер экс-футболиста Дарья Арсланова.

Из переговоров с «Аль-Орубой» из Саудовской Аравии Антон вышел почти сразу, и для меня это было удивительно. Мне кажется, я хотела этого перехода больше, чем он (смеется). Приводила аргументы, почему это классное предложение в конце карьеры, но он как будто находил причины, чтобы не ехать. Думаю, внутри себя Антон хотел остаться верным «Динамо» — так и получилось.

В первую очередь, Антон смотрел на амбиции команды. «Аль-Оруба», которая в прошлом сезоне поднялась в Про-Лигу, была укомплектована в основном саудитами. Прошлым летом они пригласили Курта Зума, ходили слухи о переходе Серхио Рамоса на правах свободного агента. Возможно, посмотреть на такую оборону с Шуниным в воротах было бы любопытно, но не сложилось. Антон отказался, Рамос в Мексике, а «Аль-Оруба» сейчас идет на 16-м месте, то есть борется за выживание.

Во-вторых, важна была локация — Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. В-третьих, финансы. Есть игроки, которые принимают любые предложения, лишь бы играть. В этом нет ничего плохого, но у Антона другая ситуация. Мне кажется, решение навсегда остаться верным «Динамо» заслуживает уважения.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:40
Ещё большее уважение он заслужил бы, помимо верности команде, если бы запомнился болельщикам, как надёжный вратарь.
bvvad22br699
bvvad22br699
вчера в 16:37
Менталитет саудитов его не устраивает
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:51
Брателло виднее и последний пункт, с моего экспертного гамака, мну кажется поясняет всё, даже просматривающиеся между строк Дашины противоречия....)
85nwvghjcrus
85nwvghjcrus
вчера в 13:38
В таком возрасте пора заканчивать играть, а не заключать новые контракты, решение принял правильное.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:01
Любое решение нужно уважать, тем более Антон не мальчишка и думаю что все проанализировал и жалеть об этом не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:33
Видать, не по климату пустыня...
hohol2
hohol2
вчера в 12:10
Там за симуляцию на самом деле глаз могут выколоть?
drug01
drug01
вчера в 11:50
Он сам принял верное решение!
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