Агент Шунина рассказала, почему он отказался от трансфера в саудовскую лигу

Бывший вратарь «Динамо» , недавно объявивший о завершении карьеры, отклонил предложение из Саудовской Аравии. Об этом рассказала PR -менеджер экс-футболиста Дарья Арсланова.

Из переговоров с «Аль-Орубой» из Саудовской Аравии Антон вышел почти сразу, и для меня это было удивительно. Мне кажется, я хотела этого перехода больше, чем он (смеется). Приводила аргументы, почему это классное предложение в конце карьеры, но он как будто находил причины, чтобы не ехать. Думаю, внутри себя Антон хотел остаться верным «Динамо» — так и получилось.

В первую очередь, Антон смотрел на амбиции команды. «Аль-Оруба», которая в прошлом сезоне поднялась в Про-Лигу, была укомплектована в основном саудитами. Прошлым летом они пригласили Курта Зума, ходили слухи о переходе Серхио Рамоса на правах свободного агента. Возможно, посмотреть на такую оборону с Шуниным в воротах было бы любопытно, но не сложилось. Антон отказался, Рамос в Мексике, а «Аль-Оруба» сейчас идет на 16-м месте, то есть борется за выживание.

Во-вторых, важна была локация — Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. В-третьих, финансы. Есть игроки, которые принимают любые предложения, лишь бы играть. В этом нет ничего плохого, но у Антона другая ситуация. Мне кажется, решение навсегда остаться верным «Динамо» заслуживает уважения.