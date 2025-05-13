«Алавес» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2025)

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сегодня, 16:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.15. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.6. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Алавес» не отличается стабильностью и к сожалению, своих болельщиков, находится не так далеко от зоны вылета Ла Лиги. Коллектив располагается на 17 месте с 35 баллами и опережает «красную зону» всего на один балл. Две прошлые встречи «Алавеса» завершились ничьёй с «Атлетико» (0:0), и поражением от «Атлетика» (0:1)

«Валенсия» показывает неплохие результаты в текущем сезоне. Команда располагается в середине таблицы, на десятом месте с 45 заработанными очками. «Летучие мыши» неплохо проявили себя в Кубке Испании, там они дошли до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне» (0:5). Две последние игры «Валенсии» завершились победами над «Лас-Пальмасом» (3:2), и «Хетафе» (3:0).

Информация для ставок

«Алавес» выиграл два раза за десять матчей

«Валенсия» не проигрывает на протяжении десяти встреч

За пять матчей «Алавес» забил два мяча

Прогноз

На основе вышесказанного, предлагаем поверить в победу гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.7.