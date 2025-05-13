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«Алавес» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2025)

сегодня, 16:45
Валенсия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.15. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.18 3.18 3.75
Pari 2.15 3.15 3.70

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.6. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Алавес» не отличается стабильностью и к сожалению, своих болельщиков, находится не так далеко от зоны вылета Ла Лиги. Коллектив располагается на 17 месте с 35 баллами и опережает «красную зону» всего на один балл. Две прошлые встречи «Алавеса» завершились ничьёй с «Атлетико» (0:0), и поражением от «Атлетика» (0:1)

«Валенсия» показывает неплохие результаты в текущем сезоне. Команда располагается в середине таблицы, на десятом месте с 45 заработанными очками. «Летучие мыши» неплохо проявили себя в Кубке Испании, там они дошли до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне» (0:5). Две последние игры «Валенсии» завершились победами над «Лас-Пальмасом» (3:2), и «Хетафе» (3:0).

Информация для ставок

  • «Алавес» выиграл два раза за десять матчей
  • «Валенсия» не проигрывает на протяжении десяти встреч
  • За пять матчей «Алавес» забил два мяча

Прогноз

На основе вышесказанного, предлагаем поверить в победу гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.03 1.72 1.60 2.38 1.26 3.54
Pari 1.60 2.35
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:16
Последнее время гости набрали хорошую форму , попробую поставить на них - П2.
Гость
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