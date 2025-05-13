«Бавария» предлагает Та трёхлетний контракт

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вчера, 10:48

«Бавария» продолжает переговоры о переходе центрального защитника «Байера» в качестве свободного агента.

Мюнхенцы предлагают игроку трехлетний контракт. Та, у которого есть предложения и от других топ-команд, пока не дал ответа.