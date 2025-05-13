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«Бавария» предлагает Та трёхлетний контракт

вчера, 10:48

«Бавария» продолжает переговоры о переходе центрального защитника «Байера» Джонатана Та в качестве свободного агента.

Мюнхенцы предлагают игроку трехлетний контракт. Та, у которого есть предложения и от других топ-команд, пока не дал ответа.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Так всегда и бывает с не особо большими клубами. Один-два сезона выстрелили, игроки себе цену набили и разбежались по более именитым клубам. Так сравнительно недавно было с Лестером, с Аяксом. А клуб потом, потеряв костяк команды, резко проседает. Игроки Байера могли ещё после прошлого сезона уйти, но по просьбе руководства и Хаби Алонсо, остались ещё на сезон. Уверен, что если бы Алонсо ушёл из Байера прошлым летом, вышеперечисленные игроки также покинули бы клуб.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:05
Та ,один из лакомых кусочков на трансферном рынке, т.к является свободным агентом, при этом еще и опытный игрок!
Баварию понять можно, укрепить оборону качественным игроком, еще и немцем да еще и на халяву дорогого стоит, раньше все лучшие немецкие игроки рано или поздно становились игроками Баварии. Сейчас вот Вирц горит желанием перейти именно в Баварию, возможно и Та последует за ним.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:45
Та один, но нужен почти всем топ-клубвм. При том игрок договорился с Барсой.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:02
Та, Вирц, Фримпонг…от Баера ничего не останется
35jsms8mbgpv
35jsms8mbgpv
вчера в 10:58
Даёшь стартовый состав Баварии из 11 негров!
Гость
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