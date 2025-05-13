«Бавария» предлагает Та трёхлетний контракт

«Бавария» продолжает переговоры о переходе центрального защитника «Байера» Джонатана Та в качестве свободного агента.
Мюнхенцы предлагают игроку трехлетний контракт. Та, у которого есть предложения и от других топ-команд, пока не дал ответа.
«Бавария» продолжает переговоры о переходе центрального защитника «Байера» Джонатана Та в качестве свободного агента.
Мюнхенцы предлагают игроку трехлетний контракт. Та, у которого есть предложения и от других топ-команд, пока не дал ответа.
Баварию понять можно, укрепить оборону качественным игроком, еще и немцем да еще и на халяву дорогого стоит, раньше все лучшие немецкие игроки рано или поздно становились игроками Баварии. Сейчас вот Вирц горит желанием перейти именно в Баварию, возможно и Та последует за ним.
Баварию понять можно, укрепить оборону качественным игроком, еще и немцем да еще и на халяву дорогого стоит, раньше все лучшие немецкие игроки рано или поздно становились игроками Баварии. Сейчас вот Вирц горит желанием перейти именно в Баварию, возможно и Та последует за ним.