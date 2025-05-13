Заветный матч Консейсау в «Милане». Второй трофей за год – лучший ответ хейтерам

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сегодня, 20:05

Шансы вполне реальные.

Поворотный момент

На весь сезон «россонери» забыли, что такое стабильность. Постоянные игровые проблемы, нерешительность по вопросу Фонески, ноябрьское оживление. Это американские горки в худшем их проявлении. Один из немногочисленных плюсов – на финишной прямой для команды наступает белая полоса. Красиво, что её начало приходится на полуфинал с «Интером». Сержиу Консейсау – требовательный тренер, при нём «Милан» не мог выйти на дерби без запредельной мотивации и готовности умереть ради победы.

С ничьей в первом матче полуфинала Кубка начался ударный отрезок: за восемь поединков «россонери» проиграли лишь однажды (0:1 от «Аталанты»). Причём если первый поединок с «Интером» завершился ничьей, то во втором «Милан» оформил разгромную победу. На этом отрезке банда Консейсау также разобрала «Удинезе», поделила очки с «Фиорентиной», а потом последовательно обыграла «Венецию», «Дженоа» и «Болонью».

Прорвало

И ведь наконец начали забивать те, от кого этого реально ждут. Прежде команда держалась на Пулишиче, Леау и Рейндерсе. При этом за тем же Леау закрепилась слава игрока настроения. Слишком нестабилен для топа. Начиная с апреля, последовательно в игру включались Абрахам, Йович и новичок Хименес. Тэмми тяжело возвращать форму после длительного периода с травмами (по сути, пропустил два сезона) – и вот он сначала в кубке забивает мяч, принёсший ничью, а через пару дней возвращает «Милан» в игру с «Фиорентиной» (горели 0:2 – англичанин положил начало камбэку). Йович в той же игре стал автором второго гола. И потом положил дубль в ответном матче с «Интером» – снял все вопросы о финалисте Кубка.

Хименес был хорош зимой – сразу после трансфера из «Фейеноорда», – только весной захандрил. Девять игр без забитых мячей, Консейсау решил воспитывать форварда. Первую игру полуфинала он провёл на скамейке. И ведь мексиканец всё понял! В следующем же матче забил «Венеции» на шестой компенсированной минуте. С «Дженоа» отметился ассистом, а в недавней игре против «Болоньи» оформил дубль.

Это может спасти Консейсау

Давно ходили разговоры, что португальца пора менять. В конце марта даже появился инсайд о переговорах с Роберто Де Дзерби – у специалиста тогда разгорелся конфликт с игроками «Марселя». Конкретики не последовало, шум утих. Но тихие поиски продолжились. От кандидатуры Де Дзерби никто не отказался, плюс в списках есть Аллегри. Сам Консейсау говорил, что недоволен тем, как местные журналисты относятся к тренеру. Отмечалось, что менеджер в случае победы в Кубке сам подаст в отставку – громко хлопнет дверью.

Но если такие мысли и есть, то скорее от эмоций – этот сезон из «Милана» выжал всё живое. Вполне вероятно, что после удачной серии никто об этих мыслях даже не вспомнит. Ни руководство, ни сам тренер.

Яркий перформанс закончился

Дела «Болоньи» стали налаживаться, когда команда вылетела из Лиги чемпионов. Всё же не та у «красно-синих» глубина скамейки, чтобы на два топ-турнира разрываться. А вот с февраля сконцентрировались на Серии А – и за 10 туров уступили лишь раз (0:2 «Парме»). За это время обыграли и «Милан» с «Лацио», и даже с «Наполи» поделили очки.

На самом деле Винченцо Итальяно показал отличный перформанс – на этом импульсе команда, которой пророчили провал после архитектора проекта Мотты, вернулась в зону ЛЧ и даже претендовала на тройку. Тиаго тем временем уволили из «Юве» – представьте, какая ирония. И всё же никто не отменял проблемы с ротацией. Запал кончился: начиная с игры против «Наполи», «Болонья» выиграла лишь дважды.

В Кубке повезло с соперниками

Удачный отрезок в чемпионате, подъём в зону ЛЧ , продвижение по сетке Кубка – аномально много хороших событий для небольшого клуба. С другой стороны, этому есть и логическое объяснение. Импульс в Серии А начал иссякать, когда пошли матчи с командами из топ-3. «Наполи» и «Интер» борются за титул, «Аталанта» плавно доводит сезон до финиша на третьей строчке.

В Кубке последним тяжёлым соперником тоже были бергамаски – с ними «Болонья» сыграла ещё в феврале, когда была на подъёме. До этого играли с «Монцей», в полуфинале сошлись с «Эмполи». Это «Милану» пришлось из кожи вон лезть, попав на «Интер».

Сейчас же для «красно-синих» начинается настоящее испытание. Смогут ли подтвердить претензии на Кубок, когда в соперники достался зажатый в угол топ-клуб? Да, у «Милана» кризис. Но сейчас они в шаге от единственного трофея, который скрасил бы им сезон. Консейсау в шаге от того, чтобы красиво ответить на все появившиеся слухи о тренерской рокировке.

Две победы за девять лет

В текущем сезоне команды уже обменялись победами в чемпионате – что те, что другие были сильнее дома. И две игры складывались в обоюдоострой борьбе, забивали обе команды. Но если взглянуть глобально, «Болонье» страшно неудобно играть с «Миланом». За 20 предыдущих игр – за отрезок с 2016 по 2025 годы – «красно-синие» только два раза обыгрывали «россонери». В текущем сезоне и до этого – в январе 2016-го.

Прогноз Soccer.ru: «Болонья» неплохо себя показала, но объективно тот рывок – аванс. Команде только предстоит бороться за еврокубки, если с Итальяно сложится плодотворное сотрудничество. Даже проблемный «Милан» на сильнейшей мотивации обыграет «Болонью» и возьмёт Кубок Италии.