В «Динамо» объяснили, почему Гомес после полученной травмы уехал в Бразилию

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, почему хавбек проходит реабилитацию после травмы ахилла в Бразилии, а не в России.

Мы его отпустили в расположение семьи. Пообщались с ребятами из Сан-Паулу, в «Сантосе» он сейчас под присмотром. Мы обговорили программу, которую он будет делать. Он там занимается, каждый день на связи. Есть связь, можно видеть, что он делает. Не было смысла его держать здесь, всегда приятнее восстанавливаться после таких трудных травм в домашнем расположении, поэтому отпустили.

Сезон все равно заканчивается, мы понимаем, что он даже в учебно-тренировочном сборе не будет принимать участие. Процесс восстановления — 8 месяцев, я думаю, что полноценно он приступит к тренировкам в середине ноября, может быть. Пока идет функциональное восстановление ахилла, поэтому только после ближайших трех месяцев можно будет смотреть, как себя чувствует ахилл, восстановлено ли функциональное движение и так далее.