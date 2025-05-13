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В «Динамо» объяснили, почему Гомес после полученной травмы уехал в Бразилию

вчера, 10:07

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, почему хавбек Артур Гомес проходит реабилитацию после травмы ахилла в Бразилии, а не в России.

Мы его отпустили в расположение семьи. Пообщались с ребятами из Сан-Паулу, в «Сантосе» он сейчас под присмотром. Мы обговорили программу, которую он будет делать. Он там занимается, каждый день на связи. Есть связь, можно видеть, что он делает. Не было смысла его держать здесь, всегда приятнее восстанавливаться после таких трудных травм в домашнем расположении, поэтому отпустили.

Сезон все равно заканчивается, мы понимаем, что он даже в учебно-тренировочном сборе не будет принимать участие. Процесс восстановления — 8 месяцев, я думаю, что полноценно он приступит к тренировкам в середине ноября, может быть. Пока идет функциональное восстановление ахилла, поэтому только после ближайших трех месяцев можно будет смотреть, как себя чувствует ахилл, восстановлено ли функциональное движение и так далее.

Гомес получил травму в середине апреля в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:45
Как мне говорил лечащий врач: "..быстрее поможет восстановиться, после травмы, только та лечебная грязь, где ты родился"...Решение руководства ФК Динамо-верное.
9nr62eb5f8wm
9nr62eb5f8wm
вчера в 11:10
Очень разумное решение руководства Динамо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:58
Мы обговорили программу, которую он будет делать. Он там занимается, каждый день на связи. Есть связь, можно видеть, что он делает.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406831/gomes-artur-dinamo 13.05.2025
mpz7ektwp3qx
mpz7ektwp3qx
вчера в 10:58
Уехал рану зализывать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:21
Приедет домой и по другому объяснит свой отъезд: там холодно и медведи бегают летом в шапках по улицам, а здесь деффчонки с бразильского карнавала, любые раны залижут...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:20
Потому что ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:09
"Дома и стены помогают" - пускай восстанавливается.
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