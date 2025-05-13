«Челси» может получить право выбора еврокубка на следующий сезон

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вчера, 14:14

Английский «Челси» может получить от УЕФА право выбора еврокубкового турнира на следующий сезон.

Отмечается, что у клуба появятся два варианта, если коллектив финиширует в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Англии и станет победителем Лиги конференций, что гарантирует участие в Лиге Европы.

По данным ESPN, согласно регламенту УЕФА , руководству «Челси» предстоит выбрать турнир, в котором они будут участвовать в сезоне-2025/26.