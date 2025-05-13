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«Челси» может получить право выбора еврокубка на следующий сезон

вчера, 14:14

Английский «Челси» может получить от УЕФА право выбора еврокубкового турнира на следующий сезон.

Отмечается, что у клуба появятся два варианта, если коллектив финиширует в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Англии и станет победителем Лиги конференций, что гарантирует участие в Лиге Европы.

По данным ESPN, согласно регламенту УЕФА, руководству «Челси» предстоит выбрать турнир, в котором они будут участвовать в сезоне-2025/26.

В финале Лиги конференций лондонцы сыграют против «Бетиса». В АПЛ команда занимает 5-е место с 63 очками за два тура до финиша.

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Перевод с espn.co.uk
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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
сегодня в 05:21
Щас сольют оба матча в лиге и влетят в финале от Бетиса и выберут посидеть годик ещё без еврокубков. Рабочая схема, недотренер Мареска скажет, что так даже лучше, что будет время определиться с основным составом и наиграть команду))) я прям вообще не удивлюсь такому раскладу)
azkan
azkan
вчера в 22:33
Какой сложный выбор у синих)))) если возьмут ЛК и попадут в пятерку в АПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:23
Неплохой выбор у Челси. Как когда и где хотят, будут играть. Прямо аристократические замашки)))
shlomo
shlomo
вчера в 15:59
Пока мешает слово "может"... А вот сможет ли мы скоро увидим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57
Впечатление, что УЕФА стелется перед нагличанами. И 6 им команд в ЛЧ, и право выбора турниров. Осталось только предложить им начинать сразу с полуфиналов любого кубка...
drug01
drug01
вчера в 15:25
Это очень хорошо для команды
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:24, ред.
В смысле, а есть какие то варианты? Если выбирать то только самое лучшее. Это как выбирать между жигулями и Мерседесом на чём комфортнее ездить. Поэтому конечно это очень условный выбор. И инфоповода я в принципе не вижу в этом. Любая команда из зоны Лиги чемпионов в своём чемпионате если захочет в ЛЕ может предложить другой команде из зоны ЛЕ поменяться местами, вряд ли те откажут))) главное чтобы регламент турниров такое позволял) вообще я за то чтобы страны и их футбольные федерации сами решали кого и по какому принципу выставлять на международной арене в клубных турнирах. Вряд ли кто то выберет какую то иную систему отбора чем есть.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:54, ред.
Исходя из того, что Челси ещё не выиграли финал Лиги Конференций, а в турнирной таблице разница между пятым и седьмым местом всего один пункт, вполне возможно, что лондонцы и в следующем сезоне могут очутиться снова в Лиге Конференций. Так что рано делить шкуры сразу двух не убитых медведей.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:35
Интересно, что бы выбрал Унаи Эмери в такой ситуации?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:35
Думаю выбор в принципе очевиден со спортивной точки зрения и финансовой
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:30
Думаю, что Челси выберет Лигу Чемпионов, так как это самый престижный турнир и дает возможность заработать больше денег, но для начала им надо туда попасть. Впереди у команды два сложных матча: против Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форрест. Если в Манчестере сейчас думают о финале Лиги Европы и возможно выставят резервный состав, то матч с "лесниками" скорее всего станет решающим, так как обе команды претендуют на попадание в Лигу Чемпионов.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:29
«Тренер» Мареска по любому выберет Лигу Европы 😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Возможно за них этот выбор сделают другие...)
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