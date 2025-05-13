«Челси» может получить право выбора еврокубка на следующий сезон

Английский «Челси» может получить от УЕФА право выбора еврокубкового турнира на следующий сезон.
Отмечается, что у клуба появятся два варианта, если коллектив финиширует в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Англии и станет победителем Лиги конференций, что гарантирует участие в Лиге Европы.
По данным ESPN, согласно регламенту УЕФА, руководству «Челси» предстоит выбрать турнир, в котором они будут участвовать в сезоне-2025/26.
В финале Лиги конференций лондонцы сыграют против «Бетиса». В АПЛ команда занимает 5-е место с 63 очками за два тура до финиша.