Витиньо: «В команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать „Црвену Звезду“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет16.57.71.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг---
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаФонбет2.43.352.9
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаФонбет1.21814
  • Главные новости
  • Все новости
14:03
Стало известно имя главного арбитра матча ЦСКА - «Црвена Звезда»18
14:02
«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15132
13:24
Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили13
12:58
Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ39
11:01
Оланаре завтра станет игроком «Амкара»43
15:16
Матч «Локомотив» - «Ницца» состоится, несмотря на сильный мороз0
15:07
Со следующего сезона РФПЛ начнет заниматься лицензированием клубов0
14:51
Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ0
14:39
Первый тестовый матч на стадионе «Крыльев Советов» состоится 28 апреля0
14:26
Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»5
14:12
«Амкар» сыграл вничью с питерским «Динамо» в товарищеском матче0
13:55
«Арсенал» заключил рекордное соглашение с титульным спонсором4
13:41
«Спартак» положил глаз на защитника «Тюмени»8
13:34
Игуаин пополнил лазарет «Ювентуса» на неделю0
13:23
В Екатеринбурге квартиру на время ЧМ-2018 сдали за 1,5 млн рублей9
13:16
РФПЛ обяжет клубы раскрывать свои бюджеты2
13:07
«Анжи» уверенно обыграл «Колхети» в контрольном матче1
12:35
ЦСКА обратился к своим болельщикам накануне матча с «Црвеной Звездой»26
12:22
Гаттузо: «Кутроне должен найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью»15
12:13
Реконструкция стадионов в Московской области к ЧМ-2018 завершится в апреле2
12:01
«Челси» отказался продавать Батшуайи в «Боруссию» Д9
11:53
«Милан» начал переговоры со Стриничем0
11:35
«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре5
11:23
«Уфа» переиграла «Вентспилс» в товарищеском матче4
10:52
Кьеллини может быть дисквалифицирован за фол против Белотти4

Витиньо: «В команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать „Црвену Звезду“»

сегодня, 11:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда21.02.2018 в 20:00 Не начался

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Напомним, что первая встреча закончилась ничьей

«Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам. Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕКа и „Янг Бойз“.

Мы должны попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду. Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»
Сегодня, 14:26 5
«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре
Сегодня, 11:35 5
В «Факеле» подтвердили, что ведут переговоры с Лебеденко
Вчера, 19:43 4
Иванович: «„Селтик“ был великолепен, я удивлен»
Вчера, 15:29 12
Дзагоев: «Надеюсь, скоро снова обыграем „Спартак“ со счетом 5:1»
Вчера, 15:16 361
Семин: «Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу»
Вчера, 14:07 19
Обсудить
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:04
Вот и нужно Витюня вам с Мусенышем забить больше чем соперник,а желательно и вовсе не пропускать.
Kerri
Kerri
сегодня в 13:57
Удачи ЦСКА!
Чикомас
Чикомас ответил морозз
сегодня в 13:53
морозз:
Привет Володя, ну да, в Европе что то у нас не задалось!
Привет. Хотя играли неплохо...Глушакову просто не объяснили, что гол-это когда в ворота, а не в штангу.
морозз
морозз ответил Чикомас
сегодня в 13:44
Чикомас:
Кот, чего буянишь? И у тебя Гинер паспорт отнял? Ваши негры вон с паспортами всю Европу рассмешили...
Привет Володя, ну да, в Европе что то у нас не задалось!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 12:47
А что, подсказал кто, или сами догадались ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:36
Ничья не выезде - 70% итогового успеха...........

За последние 3 недели Црвена не выиграла ни у ЦСКА, ни у Зенита,ни у Уйпешта, ни у Силекса,ни у Амкара ............

ЦСКА пройдёт эту команду....
Ибо на месте Црвены Звезды в этом турнире по-честноку должен был быть Краснодар.......

Удачи армейцам !!!!!!!!!
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
сегодня в 12:33
spartach n1:
В ответке братушки наваляют зазнавшимся середнякам !
Раз уже наваляли - теперь и в Испании наваляют. Спартачи даже за Атлетико болеют, лишь бы не за Спартак )))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:30
Витиньо не мог такого сказать. Футболист с лицом младенца просто на такое не способен..). Скорее всего Бабаев дал текст со словами, утрирую..)
-Чтобы к завтрашнему дню выучил текст. Понял!!!..))
Ещё добавлю..Про паруса забавно..)-" а , это значит, что в наши паруса подует ветер".....)
Главное,чтобы не сдуло их..)
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 12:26
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 12:24
    Чикомас
    Чикомас ответил морозз
    сегодня в 12:14
    морозз:
    Да все мы понимаем, что вам надо вернуть паспорта вероломно отобранные у вас Гинером!
    Кот, чего буянишь? И у тебя Гинер паспорт отнял? Ваши негры вон с паспортами всю Европу рассмешили...
    Egorium
    Egorium
    сегодня в 12:12
    ЦСКА победит.
    Colchoneros
    Colchoneros ответил Parovoznic
    сегодня в 12:07
    Parovoznic:
    Типун тебе на язык!
    Рельсину тебе в гудок!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:03
    0-0 и пусть Акинфеев вытягивает серию пенальти.
    Parovoznic
    Parovoznic
    сегодня в 11:57
    Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1037034.shtml
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Понимать мало. Пахать на поле надо.
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Colchoneros
    сегодня в 11:56
    Colchoneros:
    Российским клубам в Европе ловить нечего!
    Типун тебе на язык!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 11:54
    Витя, меньше давай интервью, больше забивай. Поправь прицел на бутсах.
    Попутного ветра.))).
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 11:48
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 11:41
      В ответке братушки наваляют зазнавшимся середнякам !
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 11:40
      ЦСКА НЕ СПАРТАК, НЕ ДОЛЖНЫ ПОСРАМИТЬ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 11:37
      Давайте армейцы - порвите эту звезду.
      cska plus
      cska plus ответил Colchoneros
      сегодня в 11:34
      Colchoneros:
      Стыдно за наш футбол который наши клубы показывают в Европе!
      Стыдно за позорный клуб спартак, поэтому не нужно обобщать.
      морозз
      морозз
      сегодня в 11:29
      Да все мы понимаем, что вам надо вернуть паспорта вероломно отобранные у вас Гинером!
      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 11:23
      Стыдно за наш футбол который наши клубы показывают в Европе!
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 11:17
      Удачи ЦСКА!!!
      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 11:15
      Российским клубам в Европе ловить нечего!
      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 11:13
      Црвена Звезда получше ЦСКА будет потому они и пройдут в 1\8 ЛЕ!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100