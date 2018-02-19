Витиньо: «В команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать „Црвену Звезду“»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Напомним, что первая встреча закончилась ничьей.



«Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам. Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕКа и „Янг Бойз“.



Мы должны попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду. Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера».