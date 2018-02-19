Матч сборных России и Турции пройдет на арене «Динамо»

Глава проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов сообщил, что товарищеский матч сборных России и Турции состоится на реконструированной арене «Динамо». Ранее предполагалось, что встреча может пройти на «Локомотиве».

«Мы планируем провести официальное открытие стадиона пятого июня. В этот день на арене пройдет первый матч с заполнением трибун. Это будет последняя товарищеская встреча сборной России перед чемпионатом мира. Пока планируется встреча со сборной Турции. Сам футбольный стадион был готов еще в октябре, и сейчас идут работы по арене и примыкающим зонам. Сделаем все, чтобы объект был полностью сдан в эксплуатацию именно в это время, потому что матч нашей сборной – важный.

Могу сказать с уверенностью, что матч с Турцией пройдет на „Динамо“, потому что мы все для этого делаем».