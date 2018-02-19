Хайнкес: «„Бешикташ“ не будет прятаться, они будут атаковать»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Бешикташем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«„Бешикташ“ умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. „Бешикташ“ будет искать свои шансы - мы должны быть готовы к этому. Надеюсь, моя команда завтра покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу», - сказал Хайнкес.