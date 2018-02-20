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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Индзаги: «Де Врей – замечательный игрок. Очень жаль, что он уходит, но это его выбор»

сегодня, 03:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Вероной» в 25-м туре Серии A (2:0) подвёл итоги матча и прокомментировал информацию о том, что клуб не будет продлевать контракт с защитником Стефаном де Вреем:

«Мы понимали, что это будет очень важная игра, но я верил в успех, потому что парни хорошо работали на тренировках. Я видел, как они были сосредоточенны, но я также сказал им сохранять спокойствие. Этот вечер не был для нас простым, но как только мы открыли счёт, всё пошло как по маслу. Мы выиграли важный матч в непростой для нас период.

Де Врей? Мы узнали об этом вчера. Эта новость разочаровывает, потому что он замечательный футболист, но он сделал другой выбор. Сегодня Стефан отлично справился со своей задачей, и я уверен, что он продолжит выкладываться на все 100, ведь он профессионал».

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:21
А куда уходит то??
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