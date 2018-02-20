Азар: «Если хочу достичь уровня Месси, то должен показать выдающуюся игру против „Барсы“»

Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар перед первой встречей с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что его пока рано сравнивать с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси:

«Я играл против Месси на чемпионате мира [за Бельгию] против Аргентины, и тогда мы уступили. Надеюсь, в ЛЧ всё будет по-другому. Это здорово, когда тебя сравнивают с лучшими в истории игроками, Месси или Роналду, но я совсем другой. Мы выступаем в другом чемпионате. Я стараюсь делать свою работу и пытаюсь достичь их уровня, потому что они лучшие в мире. Каждый сезон я стараюсь изо всех сил.

Когда ты играешь против лучших в мире футболистов, то хочешь быть заметен. Если я хочу достичь такого уровня, мне нужно показать выдающуюся игру в этом матче».

Азар также отметил, что если «Челси» захочет, то сможет пройти «Барселону».