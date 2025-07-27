Рахимов – об игре с «Зенитом»: «Мы допустили очень глупые ошибки»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал игру своей команды в матче второго тура чемпионата РПЛ против «Зенита»:

Нужно сказать, что в первом тайме мы допустили очень глупые ошибки. Пенальти, который пришел к нам, – бежать спиной к мячу совершенно неправильно, нужно это делать вполоборота, тогда ты будешь видеть мяч. Ты даешь момент и повод, чтобы назначить этот пенальти. «Зенит» имеет нужные качества, поэтому они нас наказали.

Во втором тайме нам нужно было перестроиться, мы стали играть выше, поменяли опорную зону, стали играть намного агрессивнее в атаке впереди и в отборах. Мы понимали, что хочет «Зенит», второй тайм нам удался по всем показателям.