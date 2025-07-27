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Рахимов – об игре с «Зенитом»: «Мы допустили очень глупые ошибки»

вчера, 23:19
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал игру своей команды в матче второго тура чемпионата РПЛ против «Зенита»:

Нужно сказать, что в первом тайме мы допустили очень глупые ошибки. Пенальти, который пришел к нам, – бежать спиной к мячу совершенно неправильно, нужно это делать вполоборота, тогда ты будешь видеть мяч. Ты даешь момент и повод, чтобы назначить этот пенальти. «Зенит» имеет нужные качества, поэтому они нас наказали.

Во втором тайме нам нужно было перестроиться, мы стали играть выше, поменяли опорную зону, стали играть намного агрессивнее в атаке впереди и в отборах. Мы понимали, что хочет «Зенит», второй тайм нам удался по всем показателям.

После первого тайма «Рубин» уступал 0:2, однако сумел добиться ничьей с результатом 2:2.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:55
ну, не только вы ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:29
Проехали, в 'следующий раз без ошибок' сыграешь .
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:40
Интересное мнение Рахимова о пенальти . Не стал рассуждать о правильности или неправильности его назначения . А разобрал момент как профессионал, как ГТ и в прошлом неплохой защитник.
Capral
Capral
вчера в 23:36
Вот теперь вопрос к Рахимову: а почему ты сразу не сделал всё что нужно, а доигрался до 0:2, и только потом поменял игру? Ведь футбол Зенита обще известен и в нём тайн нет, он предсказуем и прост как угол дома. Или Рахимов не знал, что Мостовой может убежать по флангу или Кассьерра может забить головой? Наверняка знал. Кстати, второй гол Зенита, кроме того что был офсайдный, он еще и полностью на совести вратаря, который стоял и сопли жевал, когда ему забивали с пределов вратарской, где он, вратарь, обязан играть на выходе. И банальный навес он не прочёл. Да, в дальнейшем, он неоднократно выручал Рубин, но этот гол- он проморгал...
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