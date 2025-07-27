«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань»

В 18-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, на своем поле обыграл «Хэнань» с результатом 3:2.
Жианг Шенглонг вывел хозяев вперед на 17-й минуте, но гости отыгрались в компенсированное время первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Бруно Назарио. Тем не менее, команда Слуцкого ушла на перерыв, выигрывая 2:1 – гол забил Жоау Тейшейра (45+7).
Во втором тайме соперники забили еще под одному мячу. Луис Нлаво стал автором третьего гола «Шанхая» на 57-й минуте, а у «Хэнаня» на 76-й отличился Франк Ашапмонг.
«Шанхай Шэньхуа» продолжает лидировать в чемпионате Китая, набрав 44 очка. У ближайшего преследователя клуба «Шанхай Порт» – 38.
«Хэнань» с 16 очками занимает 13-е место.