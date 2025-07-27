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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань»

вчера, 17:16
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа3 : 2Логотип футбольный клуб Хэнань Суншань Лунмэнь (Чжэнчжоу)Хэнань Суншань ЛунмэньМатч завершен

В 18-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, на своем поле обыграл «Хэнань» с результатом 3:2.

Жианг Шенглонг вывел хозяев вперед на 17-й минуте, но гости отыгрались в компенсированное время первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Бруно Назарио. Тем не менее, команда Слуцкого ушла на перерыв, выигрывая 2:1 – гол забил Жоау Тейшейра (45+7).

Во втором тайме соперники забили еще под одному мячу. Луис Нлаво стал автором третьего гола «Шанхая» на 57-й минуте, а у «Хэнаня» на 76-й отличился Франк Ашапмонг.

«Шанхай Шэньхуа» продолжает лидировать в чемпионате Китая, набрав 44 очка. У ближайшего преследователя клуба «Шанхай Порт» – 38.

«Хэнань» с 16 очками занимает 13-е место.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 18:45
Думаю, команда Слуцкого набрала хороший ход. Конкуренты теряют очки и отстают. Это отличная возможность наконец-то завоевать чемпионский титул. Еще бы оборону Леониду наладить, Шанхай все-таки многовато пропускает, в среднем больше гола за матч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:21
Ну что, Слуцкий лидирует в китайской Суперлиге.... комфортные шесть очков отрыва .... Леонид Викторович похоже нацелился на чемпионство.... Пора-пора.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:53
Уверенно идёт товарищ Лёня к чемпионству. Ай да молодца !)
Гость
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