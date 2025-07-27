«Севилья» хочет арендовать Кассьерру у «Зенита»

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вчера, 20:46

«Севилья» связывалась с петербургским «Зенитом» по поводу перспективы перехода колумбийского нападающего .

У испанского клуба нет возможности выкупить трансфер 28-летнего форварда, однако севильцы хотели бы взять колумбийца в аренду.

По информации источника, сам Кассьерра в настоящее заинтересован в том, чтобы перебраться в чемпионат Испании, поскольку считает, что в этом случае у него будет больше шансов завоевать место в заявке сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года.

Матео пока сыграл за национальную команду своей страны лишь три матча, забив один гол.