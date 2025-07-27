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«Севилья» хочет арендовать Кассьерру у «Зенита»

вчера, 20:46

«Севилья» связывалась с петербургским «Зенитом» по поводу перспективы перехода колумбийского нападающего Матео Кассьерры.

У испанского клуба нет возможности выкупить трансфер 28-летнего форварда, однако севильцы хотели бы взять колумбийца в аренду.

По информации источника, сам Кассьерра в настоящее заинтересован в том, чтобы перебраться в чемпионат Испании, поскольку считает, что в этом случае у него будет больше шансов завоевать место в заявке сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года.

Матео пока сыграл за национальную команду своей страны лишь три матча, забив один гол.

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Все комментарии
2dsupx57crj2
2dsupx57crj2
вчера в 22:03
Если даже Зенит и отдаст его в аренду, то ничего не потеряет.
lotsman
lotsman
вчера в 21:30
Надо отпустить его в Испанию. В Зените хватает игроков и без него.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:22
Аренда это не о чем. Думаю если только продажа. Да и то не думаю что отдадут
r4x8u7zysd9w
r4x8u7zysd9w
вчера в 21:15
А что скажет сам Зенит?
Gotlib
Gotlib ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 21:08
Сегодня "Бобби Фаррелл" забил красивый гол Рубину, если продолжит в том же духе играть, то вряд ли отдаст.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 20:56
Думаю, что Зенит его не отдаст. Такой классный форвард им самим нужен.
Гость
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