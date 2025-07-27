Во втором туре чемпионата РПЛ «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью 1:1.
Первыми забили гости – на 49-й минуте автором гола стал иранец Мохаммад Хоссейннежад. На 74-й равновесие восстановил Максим Савельев.
«Оренбург» в двух турах набрал два очка. Ранее команда Владимира Слишковича сыграла вничью 0:0 с ЦСКА.
У «Динамо» теперь одно очко. В первом туре махачкалинцы проиграли 0:1 в гостях у «Спартака».
В рамках третьего тура 3 августа состоятся встречи «Балтика» – «Оренбург» и «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат».