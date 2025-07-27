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«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью

вчера, 19:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Во втором туре чемпионата РПЛ «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью 1:1.

Первыми забили гости – на 49-й минуте автором гола стал иранец Мохаммад Хоссейннежад. На 74-й равновесие восстановил Максим Савельев.

«Оренбург» в двух турах набрал два очка. Ранее команда Владимира Слишковича сыграла вничью 0:0 с ЦСКА.

У «Динамо» теперь одно очко. В первом туре махачкалинцы проиграли 0:1 в гостях у «Спартака».

В рамках третьего тура 3 августа состоятся встречи «Балтика» – «Оренбург» и «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:16
не всё, что умеют, показали команды ...
Шуня771
Шуня771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:09
Мну тоже заснул, но до игры Рубин - Зенит...
zm3jyjbvggxu
zm3jyjbvggxu
вчера в 21:03
Ужасно унылая игра, не достойная РПЛ.
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:08
А у нас,Стецурин с Базановым развалили чемпионат
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:50
Ин Ша Аллаh,останемся в рпл!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:49
Динамо Махачкала!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:45
Обе команды, можно сказать, добыли по одному очку. На большее они не наиграли. Мне кажется, что в нынешнем сезоне оба клуба будут бороться за сохранение прописки в РПЛ. Динамо Махачкала выглядит более привлекательно. Хотя, может я просто отношусь более критически к Оренбургу. Не нравятся мне обстоятельства его участия в играх РПЛ.
Сп62
Сп62
вчера в 19:42, ред.
Тактика Биджиева, на мой взгляд, была предпочтительнее, чем у Слишковича. Динамо насытило центр поля и старалось играть в одно касание, за счет чего его игроки быстро выходили к воротам соперника. А вот игроки Оренбурга часто передеживали мяч и этим замедляли свои атаки. Динамовцы быстро откатывались назад и успевали перекрыть подступы к воротам. Неслучайно счёт хозяева сравняли после стандарта.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:38, ред.
По обилию технического брака матч напоминал уже завершившуюся встречу ЦСКА - Ахмат.
Только команды двигались чуть живее, чем в Москве.
Ожидаемая замена во втором тайме, когда вышел Хоссейннежад, оживила игру.
Гол махачкалинцы забили после провала обороны Оренбурга, когда нефтяники практически полностью оголили всю левую половину поля около своих ворот, чем и воспользовались горцы, а Хоссейннежад - ИСПОЛНИЛ.
Оренбург СУМАТОШНО пытался отыграться и всё таки добился своего.
С чем Слишковича и поздравляю.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:31
Скучная (до 75 минуты примерно) ничейная игра. Я даже уснул в конце первого тайма, а проснулся, уже гол один был. За болельщиков наверное обидно, они смотрели на унылое зрелище.

Поздравляю обе команды с набранным очком, результат закономерен
Гость
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