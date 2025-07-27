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вчера, 19:27

Во втором туре чемпионата РПЛ «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью 1:1.

Первыми забили гости – на 49-й минуте автором гола стал иранец . На 74-й равновесие восстановил .

«Оренбург» в двух турах набрал два очка. Ранее команда сыграла вничью 0:0 с ЦСКА .

У «Динамо» теперь одно очко. В первом туре махачкалинцы проиграли 0:1 в гостях у «Спартака».

В рамках третьего тура 3 августа состоятся встречи «Балтика» – «Оренбург» и «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат».