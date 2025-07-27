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«Ювентус» заинтересован в переходе капитана «Спортинга»

вчера, 20:09

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к переходу полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна.

Итальянский клуб уже провел переговоры с агентами датского футболиста. «Ювентус» готов предложить Юльманну пятилетний контракт с зарплатой в 3,3 млн евро за сезон. В «Спортинге», к слову, Мортену платят по 1,8 млн в год.

Теперь «старой синьоре» нужно договориться с лиссабонцами. «Спортинг» оценивает своего капитана в 70 млн евро, однако «Ювентус» надеется существенно сбросить цену.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:56
Юльманн хороший игрок и готов к повышению! Игрок болельщик Арсенала и я надеялся, что его подпишут к нам, благо набор его игровых качеств позволяет играть на высоком уровне, но увы....
Вести переговоры со Спортингом будет очень сложно, Арсенал лично в этом убедился пока подписывал Дьекереша....
Еще Ювентусу желательно избавиться от Дугласа Луиза, тут и денег можно заработать и место для Мортена освободить
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:31
Спасибо. Учту.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:26
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