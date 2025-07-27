«Ювентус» заинтересован в переходе капитана «Спортинга»

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вчера, 20:09

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к переходу полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» .

Итальянский клуб уже провел переговоры с агентами датского футболиста. «Ювентус» готов предложить Юльманну пятилетний контракт с зарплатой в 3,3 млн евро за сезон. В «Спортинге», к слову, Мортену платят по 1,8 млн в год.

Теперь «старой синьоре» нужно договориться с лиссабонцами. «Спортинг» оценивает своего капитана в 70 млн евро, однако «Ювентус» надеется существенно сбросить цену.