«Бавария» объявила «Эвертону» цену на покупку своего молодого защитника

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вчера, 16:00

«Эвертону» интересен защитник «Баварии» .

По информации источника, мюнхенцы готовы отпустить 19-летнего футболиста. Сообщается, что «ириски» должны будут заплатить фиксированные 9 млн евро плюс бонусы.

Ранее стало известно, что ливерпульцы рассматривают этого игрока в качестве замены Эшли Янгу, который недавно ушёл из клуба.

В 2025 году Азну играл в аренде у клуба «Вальядолид» и провёл в Ла Лиге 13 матчей, не отметившись результативными действиями.