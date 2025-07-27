«Бавария» объявила «Эвертону» цену на покупку своего молодого защитника

«Эвертону» интересен защитник «Баварии» Адам Азну.
По информации источника, мюнхенцы готовы отпустить 19-летнего футболиста. Сообщается, что «ириски» должны будут заплатить фиксированные 9 млн евро плюс бонусы.
Ранее стало известно, что ливерпульцы рассматривают этого игрока в качестве замены Эшли Янгу, который недавно ушёл из клуба.
В 2025 году Азну играл в аренде у клуба «Вальядолид» и провёл в Ла Лиге 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
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Провокационные высказывания в адрес пользователей и их троллинг наказываются попаданием комментария в не топ, то есть скрытием комментария, а тот комментарий уже в не топе, за последнюю часть с обсуждением пользователей и за первую часть с провокационным высказыванием в адрес некоторых болельщиков.