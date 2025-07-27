Челестини – о победе ЦСКА над «Ахматом»: «Все забитые мячи даются тяжело»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Ахматом» во втором туре чемпионата России:

Всегда можно обыграть чемпиона, а потом проиграть команде, которая борется за выживание. Нигде не будет 5:0, 6:0. Все забитые мячи даются тяжело. Мы пока только в начале процесса. Команде нужно больше времени. В первом тайме нам недоставало личностей на поле, лидерских качеств. В «Оренбурге» с нами такое уже случалось. К тому же «Ахмат» очень хорошо оборонялся. И очень много мы теряли лёгких мячей.