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Челестини – о победе ЦСКА над «Ахматом»: «Все забитые мячи даются тяжело»

вчера, 18:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над «Ахматом» во втором туре чемпионата России:

Всегда можно обыграть чемпиона, а потом проиграть команде, которая борется за выживание. Нигде не будет 5:0, 6:0. Все забитые мячи даются тяжело. Мы пока только в начале процесса. Команде нужно больше времени. В первом тайме нам недоставало личностей на поле, лидерских качеств. В «Оренбурге» с нами такое уже случалось. К тому же «Ахмат» очень хорошо оборонялся. И очень много мы теряли лёгких мячей.

Напомним, что «армейцы» стартовали в РПЛ с нулевой ничьей в гостях у «Оренбурга».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:04
Николич тоже непросто начинал в ЦСКА......пришлось перестраивать команду под игру в ромб......зато потом пошло поехало......второй круг прошлого чемпионата команда прошла без поражений и выиграли трофей- 9-ый кубок.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:37
Через тернии -- к звёздам .
Легко можно только в 62о наступить)))..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
КОМУ СЕЙЧАС ЛЕГКО? НАРОДНАЯ ВЧЕРА ВАЩЕ НЕ ЗАБИЛА ДЕБЮТАНТУ...
Гость
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