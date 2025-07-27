«Баия» — «Жувентуде». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.07.2025)

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вчера, 23:00

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.32. В случае победы «Жувентуде», зайдет коэффициент 10. Ничью можно выбрать по 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Баия» занимает шестое место с 25 заработанными очками, что на девять меньше, чем у лидера сезона. Такое положение команды позволяет квалифицироваться в Кубок Либертадорес. Разница мячей положительная, 17 забитых, и 13 пропущенных. Две последние игры «Баии» завершились ничьёй с «Форталезой» (1:1), и поражением от «Америка Де Кали» (0:2).

«Жувентуде» на данный момент занимает место в зоне вылета в Чемпионат Бразилии В, а именно 19 место с 11 заработанными очками. Для выхода из зоны вылета команде необходимо заработать ещё четыре балла. Два последних матча «Жувентуде» завершились поражениями от «Крузейро» (0:4), и «Сан-Паулу» (0:1).

Информация для ставок

«Баия» проиграла всего три матча из десяти

«Жувентуде» выиграл одну встречу из пяти

Пять последних игр «Жувентуде» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Баия» выглядит намного лучше своего соперника, и должна забирать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.32 в букмекерской конторе Пари.