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Акинфеев сыграл 800-й матч за ЦСКА

вчера, 18:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Матч второго тура чемпионата России против «Ахмата» стал для капитана и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 800-м в составе московской команды.

На клубном уровне Игорь не играл ни за кого, кроме «армейцев». Акинфеев дебютировал в главной команде ЦСКА еще до своего 17-летия 29 марта 2003 года в выездном матче Кубка РФПЛ против «Зенита», выйдя на замену на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко.

В 334 из 800 своих матчей за «армейцев» Игорь не пропускал мячей. В послужном списке 39-летнего вратаря шесть титулов чемпиона России. Он по 8 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:13
Наверное это единственный "Конь" который борозду не портит и пашет!)
Не грех и поздравить Игоря Владимировича!
viv
viv
вчера в 22:04
39 лет, а до сих пор лучший.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:08
Ах, какая была передача в советское время, с С.П.Капицей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:03
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:02
Таки да!!!)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Очевидное - невероятное)...
blitz
blitz
вчера в 18:56
Поздравляю Игоря!Забавно читать в СМИ , кто сильнее его в РПЛ, пусть 800 матчей отыграет соперник тогда и сравните.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:49
С учётом того, что клубный патриотизм нынче не в почёте, можно считать этот рекорд вечным. Игорю не обязательно играть 900 или 1000 матчей, чтобы обеспечить свою недосягаемость. Интересно, а на какой цифре лучший вратарь современной России собирается остановиться? В любом случае Игорь Акинфеев принадлежит всей России.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:33
Акинфеев никому не пригодился кроме цска )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:30
Юбилейную Кепку ( вторая, первая у Дивеева ) передать Круговому.)))
Жаль, что пропустил гол.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:27
А чё его не продадут ? )
Capral
Capral
вчера в 18:27
НЕВЕРОЯТНО!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:19
Преданность одной команде, отличное игровое качество, вызывает большое уважение. Игорь, лицо ЦСКА.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:18
Вот чесно,если бы не Игорь-большинство трофеев были бы не наши!Красава,Игорёк!!!
shlomo
shlomo
вчера в 18:16
Говорим Акинфеев, подразумеваем ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:12
Легенда ПФК ЦСКА!
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