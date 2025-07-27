Акинфеев сыграл 800-й матч за ЦСКА

Матч второго тура чемпионата России против «Ахмата» стал для капитана и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 800-м в составе московской команды.
На клубном уровне Игорь не играл ни за кого, кроме «армейцев». Акинфеев дебютировал в главной команде ЦСКА еще до своего 17-летия 29 марта 2003 года в выездном матче Кубка РФПЛ против «Зенита», выйдя на замену на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко.
В 334 из 800 своих матчей за «армейцев» Игорь не пропускал мячей. В послужном списке 39-летнего вратаря шесть титулов чемпиона России. Он по 8 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.
Не грех и поздравить Игоря Владимировича!
Не грех и поздравить Игоря Владимировича!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Жаль, что пропустил гол.
Жаль, что пропустил гол.