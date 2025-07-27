Акинфеев сыграл 800-й матч за ЦСКА

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вчера, 18:04

Матч второго тура чемпионата России против «Ахмата» стал для капитана и голкипера ЦСКА 800-м в составе московской команды.

На клубном уровне Игорь не играл ни за кого, кроме «армейцев». Акинфеев дебютировал в главной команде ЦСКА еще до своего 17-летия 29 марта 2003 года в выездном матче Кубка РФПЛ против «Зенита», выйдя на замену на второй тайм вместо .