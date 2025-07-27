ЦСКА обыграл «Ахмат» благодаря дублю Кругового

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вчера, 16:58

ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Ахмат» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

На 15-й минуте полузащитник грозненцев Брайан Мансилья забил первый гол в этой встрече. Но игрок «армейцев» Данил Круговой сначала на 45+2-й минуте счёт сравнял, а потом на 45+4-й принёс «красно-синим» победу. На 86-й минуте был удалён футболист гостей Дарко Тодорович.