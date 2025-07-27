ЦСКА обыграл «Ахмат» благодаря дублю Кругового

ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Ахмат» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (2:1).
На 15-й минуте полузащитник грозненцев Брайан Мансилья забил первый гол в этой встрече. Но игрок «армейцев» Данил Круговой сначала на 45+2-й минуте счёт сравнял, а потом на 45+4-й принёс «красно-синим» победу. На 86-й минуте был удалён футболист гостей Дарко Тодорович.
Напомним, что в первом туре ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), поэтому у команды теперь 4 очка. У «Ахмата» на данный момент 0 баллов.
В 1-м тайме Ахмат поинтереснее смотрелся.
Два гола Кругового "на флажке" 1-го тайма - результат расхлябанности перед перерывом - "хоЦЦа уже водички попить" - игрочишек Ахмата и, в какой-то мере, удачи игрока ЦСКА.
Во 2-м тайме ничего не изменилось.
В общем, по моему мнению - ЖЕЛЕЗНАЯ ничья.
По игре.
На табло же счёт другой.
В 1-м тайме Ахмат поинтереснее смотрелся.
Два гола Кругового "на флажке" 1-го тайма - результат расхлябанности перед перерывом - "хоЦЦа уже водички попить" - игрочишек Ахмата и, в какой-то мере, удачи игрока ЦСКА.
Во 2-м тайме ничего не изменилось.
В общем, по моему мнению - ЖЕЛЕЗНАЯ ничья.
По игре.
На табло же счёт другой.
Не было никакой организации игры у Ахмата в 1.м тайме, другое дело, что сами армейцы играли предсказуемо и примитивно, не было конкретного тренерского плана на игру, все действия выглядели спонтанными, до тех пор, пока группа армейцев и не сотворили свой шедевр...
А 2-й тайм, как говорится был делом техники- Ахмат побежал отыгрываться, а ЦСКА ловил соперника на контрах, благо, места в середине поля уже было много и компактности в игре Ахмата не наблюдалось. Как всегда, великолепен был Мойзес!!! Не знаю, согласяться ли со мной болельщики ЦСКА, но этот парень, заслужил попасть в Зал Славы армейской команды!!!!!!!
Вобщем, ЦСКА с трудовой победой, а этот матч еще раз доказал,о роли Личности в истории, в футбольной- в частности!!!
Не было никакой организации игры у Ахмата в 1.м тайме, другое дело, что сами армейцы играли предсказуемо и примитивно, не было конкретного тренерского плана на игру, все действия выглядели спонтанными, до тех пор, пока группа армейцев и не сотворили свой шедевр...
А 2-й тайм, как говорится был делом техники- Ахмат побежал отыгрываться, а ЦСКА ловил соперника на контрах, благо, места в середине поля уже было много и компактности в игре Ахмата не наблюдалось. Как всегда, великолепен был Мойзес!!! Не знаю, согласяться ли со мной болельщики ЦСКА, но этот парень, заслужил попасть в Зал Славы армейской команды!!!!!!!
Вобщем, ЦСКА с трудовой победой, а этот матч еще раз доказал,о роли Личности в истории, в футбольной- в частности!!!