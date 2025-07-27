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ЦСКА обыграл «Ахмат» благодаря дублю Кругового

вчера, 16:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Ахмат» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

На 15-й минуте полузащитник грозненцев Брайан Мансилья забил первый гол в этой встрече. Но игрок «армейцев» Данил Круговой сначала на 45+2-й минуте счёт сравнял, а потом на 45+4-й принёс «красно-синим» победу. На 86-й минуте был удалён футболист гостей Дарко Тодорович.

Напомним, что в первом туре ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), поэтому у команды теперь 4 очка. У «Ахмата» на данный момент 0 баллов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:27
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:05
      Сп62
      Сп62
      вчера в 19:47
      Игра малособытийная. Кроме голов особо и вспомнить нечего. Приятно, что у армейцев вели игру россияне - Кисляк и Круговой.
      Red blu
      Red blu
      вчера в 19:21
      «У нас 17-18 игроков. В защите у нас не хватает игрока, в полузащите тоже не хватает игроков. Нам нужна «шестёрка». Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением», — передаёт слова Челестини корреспондент.

      Очень важные 4 очка за два первых тура взял ЦСКА с такой короткой обоймой игроков.
      x882py9m2224
      x882py9m2224
      вчера в 19:20
      Круговой вовремя спохватился
      blitz
      blitz
      вчера в 18:57, ред.
      ЦСКА с победой и такими важными тремя очками.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 18:57
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 18:51
        Макс, голы ЦСКА посмотреть стоит, особенно первый- это эстетика футбола!!! Доверься, моему вкусу...)))
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 18:49, ред.
        Почитав Витю понял, что много не потерял, пропустив игру. Обзор смотреть видно тоже смысла не имеет. Вот и хорошо.

        P.S. Поболеем за Питер вечерком...)))
        Шуня771
        Шуня771 ответ oFANATo (раскрыть)
        вчера в 18:16
        Согласен, бывает и такое!
        Шуня771
        Шуня771
        вчера в 18:15
        Подводя итог разговора по игре:
        Ахмат показал, что игра есть, удачи им ...
        Армейцев с ... победой, три балла залетают в таблицу без "сопроводительных документов"!
        oFANATo
        oFANATo ответ Шуня771 (раскрыть)
        вчера в 18:13
        Что бы строить.....придется для начала разрушить.
        Шуня771
        Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 18:13
        По выражению лица Кругового я так и не смог определить за какой "эпизод" шла речь...)
        Подскажи!
        Шуня771
        Шуня771 ответ oFANATo (раскрыть)
        вчера в 18:09
        Слово "строить" заменить на "разрушать" и всё в точку!))
        Шуня771
        Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 18:08
        Привет Анатолий!
        В общем ты проведи между ними беседу:
        "Этикет общения публичных людей в общественных местах")
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 18:04
        .Матч решило мастерство некоторых игроков,.....сейчас главное три очка в таблицу, а игра забудется. Новый тренер только начал строить свою команду.
        derrik2000
        derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 17:54
        "По этой игре была заслуженная победа ЦСКА"

        )))))))))))))))))))))))))))
        Занавес!!!
        Capral
        Capral ответ Balbes77773 (раскрыть)
        вчера в 17:53
        Не то слово!!!)))
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 17:50, ред.
        Кепка Акинфеева заслуженно у Кругового. ЦСКА провёл 19 матч в 2025 году БЕЗ
        поражений. Болельщиков ЦСКА с не простой победой.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 17:47
        Володя, а у Зенита игра есть? Я не вижу. Посмотрим. Зато у ЦСКА есть характер.
        Balbes77773
        Balbes77773 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 17:45
        Да,Барбоза-хорош!!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
        вчера в 17:45
        Олег, они совсем иной игровой эпизод разбирали. А потом иерархию никто не отменял. На сегодня у Дивеева и Кругового разное положение в клубе, в плане статуса и уважения.
        CCCP1922
        CCCP1922
        вчера в 17:42
        Ахмат увидел, что время первого тайма закончилось и пропустил два гола. Жаль, но команде часто просто не везёт.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
        вчера в 17:42
        Это реакция на твое ошибочное мнение, что по игре с Ахматом была ничья. Поправлю тебя. По этой игре была заслуженная победа ЦСКА, как тебе ни обидно и горько это признать. А игру Спартак -Балтика еще долго будем вспоминать, как знаковую, как бы КБ горько не было, в плане оценки тренера, да и игроков.
        Red blu
        Red blu
        вчера в 17:36
        Круговой, ты лучший, пускай теперь в Питере локти кусают.
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 17:34
        ЦСКА и болельщиков с заслуженной победой!!! Отыграться у Грозного очень сложно, но они это сделали.
        Сп62
        Сп62
        вчера в 17:34
        Три удара - два гола. КПД - 67%. Это на зависть.
        Capral
        Capral ответ Comentarios (раскрыть)
        вчера в 17:32
        Тренерской игры нет, я об этом написал.
        derrik2000
        derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 17:32
        Мы СЕЙЧАС матч ЦСКА - Ахмат обсуждаем.
        Вчерашний матч Спартак - Балтика ВЧЕРА и ОБСУДИЛИ.
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965
        вчера в 17:20
        Ахмат строится по новой.Чуток нужно время и усилить защиту.Цска с победой!
        Гость
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