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Владелец «Ботафого» заявил, что клуб финансово помогает «Лиону»

вчера, 16:20

Владелец «Ботафого» Джон Текстор после матча с «Коринтиансом» (1:1) рассказал о влиянии бразильского клуба на «Лион».

Клубы принадлежат компании Eagle Football Holdings, созданной американским бизнесменом.

Я проясню для всех присутствующих. «Ботафого» генерирует значительные суммы денег и финансирует ряд убыточных операций «Лиона». Несколько статей, которые вы читали во Франции, в которых утверждается, что «Лион» платил за титулы «Ботафого», — ошибочны.

Мы зарабатываем на титулах, продаже игроков и потому, что хорошо разбираемся в бизнесе. «Ботафого» финансирует Европу, а не наоборот. Мы — организация, которую проверяют ведущие компании. Финансовых проблем нет. Мы финансируем Европу. Я хочу отделить «Ботафого» от европейской части [«Лиона»], но это решает совет директоров Eagle.

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Ботафого  Лион
Перевод с globo.com
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AKH
AKH
вчера в 17:46
Стыдно что некогда флагманом франзуского футбола вертят такие вот бизнесмены а не любители футбола..
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:39
Думаю, Ботафого молодцы, что помогают Лиону. Очень хорошо, что удалось сохранить клуб в Лиге 1, он очень значим для Франции как и для всего мирового футбола. Было бы обидно потерять столь именитый клуб. Надеюсь, Лиону удастся наладить все свои финансовые дела.
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