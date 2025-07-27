Владелец «Ботафого» заявил, что клуб финансово помогает «Лиону»

Владелец «Ботафого» Джон Текстор после матча с «Коринтиансом» (1:1) рассказал о влиянии бразильского клуба на «Лион».

Клубы принадлежат компании Eagle Football Holdings, созданной американским бизнесменом.

Я проясню для всех присутствующих. «Ботафого» генерирует значительные суммы денег и финансирует ряд убыточных операций «Лиона». Несколько статей, которые вы читали во Франции, в которых утверждается, что «Лион» платил за титулы «Ботафого», — ошибочны.

Мы зарабатываем на титулах, продаже игроков и потому, что хорошо разбираемся в бизнесе. «Ботафого» финансирует Европу, а не наоборот. Мы — организация, которую проверяют ведущие компании. Финансовых проблем нет. Мы финансируем Европу. Я хочу отделить «Ботафого» от европейской части [«Лиона»], но это решает совет директоров Eagle.