Луис Диас перейдёт из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 миллионов евро

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вчера, 18:57

«Бавария» достигла договоренности с «Ливерпулем» о переходе колумбийского нападающего .

Немецкий клуб заплатит за трансфер 75 миллионов евро. В ближайшее время Диас должен пройти медосмотр и подписать с мюнхенцами четырехлетний контракт.

Колумбиец провел в «Ливерпуле» три с половиной года после перехода из «Порту». В 148 матчах он забил 41 мяч и сделал 23 голевые передачи.