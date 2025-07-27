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Луис Диас перейдёт из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 миллионов евро

вчера, 18:57

«Бавария» достигла договоренности с «Ливерпулем» о переходе колумбийского нападающего Луиса Диаса.

Немецкий клуб заплатит за трансфер 75 миллионов евро. В ближайшее время Диас должен пройти медосмотр и подписать с мюнхенцами четырехлетний контракт.

Колумбиец провел в «Ливерпуле» три с половиной года после перехода из «Порту». В 148 матчах он забил 41 мяч и сделал 23 голевые передачи.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:11
С этим тренером хоть кого не подписывай , Баварии светит успех лишь у себя на родине. Бавария должна быть машиной а не этот самокат . Диасу удачи . Хороших матчей у него было больше чем провальных . Смена команды может смотивирует на большее
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:59
Medien: Wechsel von Luis Diaz zum FC Bayern fast perfekt.
Если тебе это интересно...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:11
Скорее не примечательный,я помню много древних игроков,Ван дер Мейде,Фрингс,Вудгайте,и т.д
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:06
Баварию жаль, там должны играть великаны, а не это
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:23
Как тебе сказать- они разные. Но в любом случае, именно такой как Диас и нужен сейчас Баварии. Команда устала от пасивности престарелого Кейна. Единственное, что немного огорчает- это возраст Диаса. Компани хотел видеть молодого форварда, а эта покупка не его прихоть, а решение руководства. Но я уверен, что Диас безусловно усилит атаку. Интересно будет понаблюдать... Удивляет, что жмотское руководство Баварии решило потратиться, что уже радует.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:09
Луис Диас хорошее усиление для Баварии или нет?
мне кажется, после травмы Мусиалы он как замена
Karkaz
Karkaz ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 21:46
Это наверное потому, что Джеральд Асамоа более древний игрок, чем Квадво и Гьян)
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
Смотря для чего. Чтобы увидеть, что сборная Германии изменилась с 2000-х годов, стало больше представителей Африки, достаточно открыть интернет. Или смотреть футбол хотя бы с 2000-х годов. А знать менталитет, кто чем живёт, характер жителей, это простому болельщику не обязательно знать. Чтобы понимать, что происходит в футбольном плане, в общих чертах, хватает информации.
Раньше вообще только по газетам и журналам можно было понять, что происходит на футбольных полях и за его пределами. Сейчас в доступе более детальные и обширные источники.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:39
Диас в Баварию значит Ливерпуль подписывает Исака
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:23
Я и забыл что существует такой игрок)из Асамоа помню Квадво из Юве и Гьяна,этого давно не вспоминал.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:34
Всё это не заменит жизни в Германии, надо самому ходить в магазины, работать в стране, общаться и тп. У меня родственники живут в Барселоне, сам я, часто бывал в этом городе, но это всё не то, надо непосредственно быть свидетелем происходящего...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:16
Представь себе, есть родственники, знакомые, интернет в конце концов)) Представь себе, любой человек, хоть с острова, какого нибудь, может узнать, что там происходит в Германии, как люди живут) И переводчики есть если что)
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:59
И откуда ты всё знаешь про Германию живя в России?)))
Karkaz
Karkaz ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:49
Дело в том, что сами немцы современные, уже не немцы по сути. В 2002 году как то не привычно было видеть в сборной Асамоа. Далее Кураньи. Но их было единицы. Теперь таких половина сборной немецкой. Тоже самое и в Баварии.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:30
Было время, я даже болел зз Баварию, за ту легендарную немецкую команду, которая составляла костяк сборной Германии. Этой Баварией гордились все немцы, любой немецкий футболист считал честью выступать за нее. Где она теперь? Теперь под гордым брендом выступает другая команда - сборная дорогих гастарбайтеров. Луис Диас не вернёт былой' славы, но игрок он отличный. Мне кажется, что он ошибся с выбором места работы.. Буду рад ошибиться.
Vitaly Myakelya
Vitaly Myakelya
вчера в 19:21
Хороший трансфер. Надо как-то денюшку за вирца отработать)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:19
Ну что же посмотрим на него в Баварии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:16, ред.
Чудят Ливерные... Хорошего игрока теряют...
Кто теперь у них вингер левый ?!
YNWA
YNWA
вчера в 19:06
Отличная новость!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:03
первые полгода после трансфера в Ливерпуль, и особенно
начальные 4 месяца прошлой чемпионской кампании были на очень крутом уровне. будем помнить твои слаломные проходы и искрометный дриблинг. Луис.
удачи за Баварию.
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