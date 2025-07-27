Луис Диас перейдёт из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 миллионов евро

«Бавария» достигла договоренности с «Ливерпулем» о переходе колумбийского нападающего Луиса Диаса.
Немецкий клуб заплатит за трансфер 75 миллионов евро. В ближайшее время Диас должен пройти медосмотр и подписать с мюнхенцами четырехлетний контракт.
Колумбиец провел в «Ливерпуле» три с половиной года после перехода из «Порту». В 148 матчах он забил 41 мяч и сделал 23 голевые передачи.
Раньше вообще только по газетам и журналам можно было понять, что происходит на футбольных полях и за его пределами. Сейчас в доступе более детальные и обширные источники.
Раньше вообще только по газетам и журналам можно было понять, что происходит на футбольных полях и за его пределами. Сейчас в доступе более детальные и обширные источники.