В «Ньюкасле» ждут, что «Ливерпуль» сделает новое предложение по Исаку

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вчера, 22:45

Руководство «Ньюкасла» ждет, что на следующей неделе «Ливерпуль» сделает новое предложение по поводу трансфера нападающего сборной Швеции .

Форвард не полетел с командой в турне по Азии. И хотя причиной отсутствия Исака называли травму, позже стало известно, что Александер уведомил клуб о желании сменить команду нынешним летом.

Теперь «Ливерпуль» может сделать «Ньюкаслу» новое предложение о переходе нападающего в размере 150 миллионов фунтов (171 млн евро). Чемпионы Англии ранее согласовали с «Баварией» продажу за 75 млн евро.