Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Ньюкасле» ждут, что «Ливерпуль» сделает новое предложение по Исаку

вчера, 22:45

Руководство «Ньюкасла» ждет, что на следующей неделе «Ливерпуль» сделает новое предложение по поводу трансфера нападающего сборной Швеции Александера Исака.

Форвард не полетел с командой в турне по Азии. И хотя причиной отсутствия Исака называли травму, позже стало известно, что Александер уведомил клуб о желании сменить команду нынешним летом.

Теперь «Ливерпуль» может сделать «Ньюкаслу» новое предложение о переходе нападающего в размере 150 миллионов фунтов (171 млн евро). Чемпионы Англии ранее согласовали с «Баварией» продажу Луиса Диаса за 75 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Милан» намерен приобрести Влаховича у «Ювентуса»
Вчера, 21:19
Слухи«Галатасарай» попытается приобрести Доннарумму у ПСЖ
Вчера, 20:34
Слухи«Ювентус» заинтересован в переходе капитана «Спортинга»
Вчера, 20:09
СлухиЛуис Диас перейдёт из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 миллионов евро
Вчера, 18:57
СлухиАсллани отказался переходить из «Интера» в «Бетис»
Вчера, 18:42
СлухиНападающий «Ланса» близок к переходу в «Леванте»
Вчера, 16:26
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:51
Не знаю, я бы за эти деньги купил бы 3-4 хороших игроков для ротации полузащиты и обороны
lk_483777
lk_483777 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 10:54
Нет. Отнюдь.
Нужно не обижаться на свои ошибки, а принимать их и стараться не повторять в дальнейшем.
Шуня771
Шуня771 ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 10:42
Надеюсь не обиделись?
lk_483777
lk_483777 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 10:16
Спасибо, что поправили. Не часто такое пишу.
Шуня771
Шуня771 ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Только: "Царствия ему Небесного"
lk_483777
lk_483777
сегодня в 08:42
У Ливерпуля сейчас две дилеммы:
1. Потери в атаке
- Потеря Диогу Жоту - Царство Небесное.
- Продажа Луиса Диаса.
Да, есть новички, которые способны забивать, так же как эти ребята, но им надо освоиться и сыграться со всеми. А это время. И хватит ли игроков атаки на весь сезон + ЛЧ и международные кубки? Вопрос открытый.
2. Работа в обороне. Меня насторожили 4 пропущенных в игре с Миланом. Либо это было так задумано - играть на расслабоне, либо защита пока не выстроена. С другой стороны, все защитники из старой гвардии на месте и работают как автомат Калашникова, но в том матче они пропустили много и все с контратак( кроме 4-го мяча). Было много замен в том матче и Слот наверное просто дал всем поиграть. Очень на это надеюсь.

П.С. Если есть еще средства. пусть покупают Исака. Лишним не будет, но не за 150 млн. 120 край.
Еще одного центрального защитника надо купить обязательно, иначе от крутой атаки не будет пользы.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:41
А надо было отдавать за 135млн. Ливер теперь не давай больше 120млн))
krwwcxfmqm6y
krwwcxfmqm6y
сегодня в 06:38
Могут и передумать и выбрать своей целью другого игрока.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:32
Давайте уже все побыстрее...
CCCP1922
CCCP1922 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:26
Конечно сделка может сорваться - богатые люди они такие непредсказуемые.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:17
А мне кажется, что Исак слишком переоценён..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:53
Сделка всё равно может сорваться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:45
Если Ньюкасл не хочет чемпионского титула, и вообще нет амбиций, тогда надо продавать Иска. Взяли один кубок, и довольны собой?)) а если проект серьезный, и готовы бороться за первое место, надо своих главных звёзд не продавать. Думаю, Ньюкасл просто работает на медиа, продажи Исака не будет. Не сейчас, и не через год
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:23
У мну большие сомнения, что сделка состоится...
Кто то в каком то фильме сказал:
- Жадность фраера сгубила!))
Почему вспомнил - не пойму...)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 23:13
Думаю, не дождутся. Ливерпуль уже сделал трансферы и укрепил проблемные позиции. Необходимости в покупке Исака у Ливерпуля нет и они не станут тратить на него большие деньги. Возможно его приобретут в том случае если Ньюкасл сделает им большую скидку.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:11
Мне кажется, совершенно все вопросы по трансферу Исака в принципе уже решены. Александер согласовал детали личного контракта - зарплату и бонусы. Они, скорее всего способны вызывать волнение. Размер отступных может удивить любого. Почему продавец и покупатель молчат? Хотят подарить нам сюрприз.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 