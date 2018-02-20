«Барселона» договорилась о покупке Артура за 40 млн евро

«Барселона» договорилась с «Гремио» о покупке полузащитника бразильского клуба Артура.

Стороны решили этот вопрос на встрече в понедельник, где присутствовали представители клубов. Артур перейдет в «Барсу» в январе 2019 года, а этот сезон отыграет в «Гремио». Сумма трансфера составит 40 млн евро, доля «Гремио» составит 24 млн.

После завершения переговоров игроку остается пройти медосмотр и согласовать все детали личного контракта, чтобы о сделке было объявлено официально.

В прошлом сезоне 21-летний Артур провел 50 матчей во всех турнирах, забив 2 гола. Вместе с командой он выиграл также Кубок Либертадорес.