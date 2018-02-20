Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Вест Хэм» в нарушении антидопинговых правил. Лондонский клуб предоставил неточную информацию о местонахождении игроков. Такое случалось три раза в течение 12 месяцев. «Молотобойцам» необходимо отреагировать на обвинение до 27 февраля.

«К нарушению привела административная небрежность в системе информации FA о местонахождении игроков. К примеру, адрес футболиста был верно зарегистрирован, а с номером дома произошла ошибка. Мы хотим подчеркнуть, что нарушение стало следствием административного просчета клуба и не касается ни одного из наших игроков», - говорится в заявлении «Вест Хэма».

За подобное нарушение год назад был оштрафован «Манчестер Сити».