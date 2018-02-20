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FA обвинила «Вест Хэм» в нарушении антидопинговых правил

вчера, 20:56

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Вест Хэм» в нарушении антидопинговых правил. Лондонский клуб предоставил неточную информацию о местонахождении игроков. Такое случалось три раза в течение 12 месяцев. «Молотобойцам» необходимо отреагировать на обвинение до 27 февраля.

«К нарушению привела административная небрежность в системе информации FA о местонахождении игроков. К примеру, адрес футболиста был верно зарегистрирован, а с номером дома произошла ошибка. Мы хотим подчеркнуть, что нарушение стало следствием административного просчета клуба и не касается ни одного из наших игроков», - говорится в заявлении «Вест Хэма».

За подобное нарушение год назад был оштрафован «Манчестер Сити».

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:29
бред какой то,как новое руководство в стало у руля,так и молодёжка к чертям полетела,так и админ просчёты((( Может пора менять власть!!!
kust07
kust07
вчера в 22:12
очередной спортивный политический заказ
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:29
Штраф не дисквалификация, переживут.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 21:27
Ну оштрафуют и все на этом закончится...
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:22
по сравнению с россией детский лепет
Foxes
Foxes
вчера в 21:15
Молотки сами о себе такие новости публикуют?
Don trambon
Don trambon
вчера в 21:10
Кхм. а при чём тут допинг и скрытие местонахождения игроков?
Don trambon
Don trambon
вчера в 21:09
Эт всё потому, что Смоловым интересовались!)
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:08
Вест Хэм - русский клуб? То расисты. То допинг.
Переезжать в Сочи надо )))
311
311
вчера в 21:04
Ок, если не знаешь где футболисты, значит допинг жрут!)
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