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«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

вчера, 22:07
Манчестер Сити (до 19)Логотип футбольный клуб Манчестер Сити (до 19)1 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (до 19) (Милан)Интернационале (до 19)Закончился после серии пенальти

В 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА по итогам серии пенальти «Манчестер Сити» одолел «Интер».

Манчестер, «Академия футбола Сити»

«Манчестер Сити» (до 19) – «Интер» (до 19) – 1:1 (1:1, по пенальти 4:3)
Голы: Л. Нмеча 27 (пен) — Эммерс 12.

«Манчестер Сити» (до 19): Гримшоу, Смит, Фрэнсис, Латибодьер, Гарсия, Фоден, Деле-Баширу (Ф. Нмеча 71), Диас, Матондо (Зубди 89), Поведа (Болтон 60), Л. Нмеча.

«Интер» (до 19): Декич, Беттелла, Ломбардони, Дзаппа, Сала (Колидио 86), Саньоло, Рада, Эммерс, Вильетти, Пинамонти, Одгор (Ровер 60).

Предупреждения: Беттелла 27, Гарсия 55, Одгор 56.

В другом поединке «Барселона» обыграла ПСЖ.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 00:44
Интер свое дело сделал, хряков выбил!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:04
С победой .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:04
Поздравляю юношей Манчестер Сити с победой
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