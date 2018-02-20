«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

В 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА по итогам серии пенальти «Манчестер Сити» одолел «Интер».
Манчестер, «Академия футбола Сити»
«Манчестер Сити» (до 19) – «Интер» (до 19) – 1:1 (1:1, по пенальти 4:3)
Голы: Л. Нмеча 27 (пен) — Эммерс 12.
«Манчестер Сити» (до 19): Гримшоу, Смит, Фрэнсис, Латибодьер, Гарсия, Фоден, Деле-Баширу (Ф. Нмеча 71), Диас, Матондо (Зубди 89), Поведа (Болтон 60), Л. Нмеча.
«Интер» (до 19): Декич, Беттелла, Ломбардони, Дзаппа, Сала (Колидио 86), Саньоло, Рада, Эммерс, Вильетти, Пинамонти, Одгор (Ровер 60).
Предупреждения: Беттелла 27, Гарсия 55, Одгор 56.
В другом поединке «Барселона» обыграла ПСЖ.