«Челси» сыграл вничью с «Барселоной» на «Стэмфорд Бридж»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» и «Барселона» сыграли вничью.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Барселона» – 1:1 (0:0)
Голы: Виллиан 62 — Месси 75
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер 84), Канте, Педро (Мората 83), Мозес, Виллиан, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Гомеш 90+1), Паулиньо (Видаль 63), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Ракитич 29, Суарес 77, Рюдигер 80, Мората 86, Бускетс 90.
Судья: Чунейт Чакир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
В параллельном поединке «Бавария» разгромила «Бешикташ».
А на деле Барселоне конечно повезло...
А на деле Барселоне конечно повезло...