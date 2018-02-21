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«Челси» сыграл вничью с «Барселоной» на «Стэмфорд Бридж»

сегодня, 00:36
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» и «Барселона» сыграли вничью.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» – «Барселона» – 1:1 (0:0)
Голы: Виллиан 62Месси 75

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер 84), Канте, Педро (Мората 83), Мозес, Виллиан, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Гомеш 90+1), Паулиньо (Видаль 63), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Ракитич 29, Суарес 77, Рюдигер 80, Мората 86, Бускетс 90.

Судья: Чунейт Чакир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

В параллельном поединке «Бавария» разгромила «Бешикташ».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:24
"Барселона" понимает, что главные матчи впереди и не форсирует форму.
А "Челси" просто не повезло со жребием, испанцы сегодня сильнее.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 03:22
Удачи Челси в ответке барса не так и грозна вы сегодня показали
ES ES
ES ES ответил Пластун
сегодня в 03:06
Пластун:
Пуйоль это как Гатузо в милане. Он заводил команду но Умтити более надёжен. Пике да, чудит часто. Суарес посильнее тех будет. Нет Хави и вот это потеря огромная. Но Тер Штеген сильнее Вальдеса намного. Стиль поменялся, да и становление после неймара ещё не закончилось.
Где то читал: "Пуйоль, это лошадь какая-то, да еще и кудрявая)))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 03:03
Барселоне нереально фортануло! Ошибка защитника Челси в итоге не позволила Барсе проиграть. Ну и конечно все поклонники Месси пребывают в экстазе от того, что их кумир зарешал в нужный момент) Ничего в этой паре не ясно, на мой взгляд.
Рафаэль Хабибуллин
Рафаэль Хабибуллин
сегодня в 02:51
Эх жаль.пропустили от Месси , удачи Челси в ответке
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 02:39
Чувствуется усталость игроков Барсы. Столько игр на пределе, да еще эта беспроигрышная серия... Тяжело биться на трех фронтах, отсюда и невероятный процент брака в передачах, потеря концентрации, нелепые ошибки. Бускетс вторую игру косячит все больше, Роберто словно из колхоза пришел, Паулиньо окончательно сдулся, ну а Суарес превратился в посредственность. Вальверде начал чудить с составом, а особенно с заменами. Спрашивается, с какого перепуга выпустил двух дуболомов, Видаля и Гомеша, если есть Дембеле и Коу. Ракитич в последних матчах тоже чудит, а во время голевого удара вообще отвернулся. Конечно Барсе повезло, что сыграли вничью, но как говорят: Везет тому, кто везет... хорошо, что до ответной игры есть много времени, чтобы передохнуть и собраться с силами. А в общем хочу сказать, состав участников в этом году намного мощнее и сильней, чем в прошлом, английские клубы все очень сильны, а немецкая Бавария опять играет, как в лучшие свои годы. Тем интереснее будет смотреть за битвой Титанов. Ну а Барселоне удачи!
авито
авито
сегодня в 02:37
Барселона уже не проигрыват почти сто матче, сливочной помоке об этом только мечтать
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил dark_Akex
сегодня в 02:26
Ну ты тут все по полочкам разложил,Хд
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 02:19
Вам самому не смешно считать барсу претендентом на победу в лч ?после этого отскока?ну если и барса пройдет челси то в 1/4 финале вылетят шас в лч фавориты бавария и ман сити на бумаге.
амурец
амурец
сегодня в 01:59
жаль, ошибка в обороне Челси которой великолепно воспользовался Иньеста, ну и пас великолепный, а с такой позиции даже гном не промахивается, ну что же в ответке Челси удачи
Reiden
Reiden
сегодня в 01:58
После боя кулаками не машут.. Удачи Барселоне в ответной игре!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:55
В ответке синий автобус не отскочит
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Медив
сегодня в 01:51
Медив:
Думайте:) Но если Ман Сити попадется в 1/4 Барселона, то я согласен, они точно будут в 1/2
Ахаах, круто вы повернули тему) Стоит признать, что в этом сезоне английские клубы не так плохи, как ранее, скупка мозгов (тренеров) клубами АПЛ дала результаты.
dark_Akex
dark_Akex ответил дурман
сегодня в 01:51
дурман:
Я бы на месте Вальверды отдал бы им мяч и сел бы в глухую оборону, пусть на контатаках играет Барса. Чем сама попадется на такую атаку. Футбол Челси конечно скучный.
А что весёлого было у Барсы в этом матче кроме перекатывание поперёк поля ?
дурман
дурман
сегодня в 01:47
Я бы на месте Вальверды отдал бы им мяч и сел бы в глухую оборону, пусть на контатаках играет Барса.
Чем сама попадется на такую атаку.
Футбол Челси конечно скучный.
dark_Akex
dark_Akex ответил alex lebedev
сегодня в 01:45
alex lebedev:
да мс явный фаворит. хотя ливе и тоттен не хуже
Я помню явных фаворитов в других розыгрышах. Но тут команды более менее равны. И если МС попадёт на Ливерпуля 1/4 финала то я поставлю на Ливерпуль. Попадёт Лмверпуль на шпор/Ювентус то я поставлю на вторых, попадёт Ювентус на МС то я поставлю на МС. У каждой команды есть неудобный соперник.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:42
ALBA BARCELONA 21:
Пятой точкой смотрят
Жестко))
alex lebedev
alex lebedev ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:41
95-shishani-95:
Максимальная серия домашних матчей без поражений: 121 Как ни странно, самая длинная серия без поражений вообще принадлежит «Реалу Сосьедад», который был непобедим в Ла Лиге на протяжении 38 встреч – с апреля 1979 по май 1980 года. Зато «Мадрид» лучше всех в Испании следовал девизу «Мой дом – моя крепость». Вы вообще можете себе такое представить? 121 матч без поражений на своем поле. Фантастика! Серия взяла начало в сезоне 1956/57, а завершилась в чемпионате 1964/65, когда «Реал» впервые за девять лет уступил в родных стенах, а историческое поражение «сливочным» нанесли соседи – игроки «Атлетико». = = = == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = Не в тему, но всё равно, невероятный результат!
да, он много кому интересен на этой ветке)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил FERIS
сегодня в 01:41
FERIS:
А ну да то что лягушатник Кросса рукой за шею и плечё хватал,ты называешь нырком? Так ваш кусарес от прикосновения валится и судьи на это часто видутся,а Чакир сегодня не повёлся.
Ты с Темы не соскакивай))
Я не отрицаю, что Суарес симулянт тот еще.
Но вот Кроос и Модрич четко ныряли в том матче))
А про волейбол Рамоса почему промолчал? Там тоже все чисто было?))
alex lebedev
alex lebedev ответил mphuZ
сегодня в 01:40
mphuZ:
Барселона конкретно отскочила. Эх, если бы не ошибка Кристенсена.. А так, Челси сыграл очень грамотно, так бы им и в ответке сыграть!
в ответке весь матч автобусом стоять не выйдет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:40
Максимальная серия домашних матчей без поражений: 121

Как ни странно, самая длинная серия без поражений вообще принадлежит «Реалу Сосьедад», который был непобедим в Ла Лиге на протяжении 38 встреч – с апреля 1979 по май 1980 года. Зато «Мадрид» лучше всех в Испании следовал девизу «Мой дом – моя крепость». Вы вообще можете себе такое представить? 121 матч без поражений на своем поле. Фантастика! Серия взяла начало в сезоне 1956/57, а завершилась в чемпионате 1964/65, когда «Реал» впервые за девять лет уступил в родных стенах, а историческое поражение «сливочным» нанесли соседи – игроки «Атлетико».

= = = == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = =
Не в тему, но всё равно, невероятный результат!
Mamaev
Mamaev ответил FERIS
сегодня в 01:40
FERIS:
А ну да то что лягушатник Кросса рукой за шею и плечё хватал,ты называешь нырком? Так ваш кусарес от прикосновения валится и судьи на это часто видутся,а Чакир сегодня не повёлся.
Перед нырком тони ещё в офсайд залез, хотя это же реал для них не существует офсайдов
mphuZ
mphuZ
сегодня в 01:39
Барселона конкретно отскочила.
Эх, если бы не ошибка Кристенсена..

А так, Челси сыграл очень грамотно, так бы им и в ответке сыграть!
Mamaev
Mamaev ответил FERIS
сегодня в 01:39
FERIS:
Ладно пошёл я спать) утром вам здесь отпишу послание. А то от бомбёжки не уснёте)
Да тут у тебя бомбит от гола Месси
Медив
Медив ответил Алла Пятышкина
сегодня в 01:38
Алла Пятышкина:
Ман. Сити точно будет в полуфинале, а вот насчет остальных еще надо подумать)
Думайте:) Но если Ман Сити попадется в 1/4 Барселона, то я согласен, они точно будут в 1/2
FERIS
FERIS ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:38
Летучий-Голландец.:
В том, что за нырок Крооса дал пенальти, а за волейбол Рамоса нет)) Или ты матч не тем местом смотрел?)) Ну конечно не тем, ты же персофан Роналду, а вы всегда не тем местом смотрите))
А ну да то что лягушатник Кросса рукой за шею и плечё хватал,ты называешь нырком?
Так ваш кусарес от прикосновения валится и судьи на это часто видутся,а Чакир сегодня не повёлся.
alex lebedev
alex lebedev ответил dark_Akex
сегодня в 01:38
dark_Akex:
Откуда такая уверенность ? Нет в этом розыгрыше явных фаворитов на полуфинал.
да мс явный фаворит. хотя ливе и тоттен не хуже
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:37
Летучий-Голландец.:
В том, что за нырок Крооса дал пенальти, а за волейбол Рамоса нет)) Или ты матч не тем местом смотрел?)) Ну конечно не тем, ты же персофан Роналду, а вы всегда не тем местом смотрите))
Пятой точкой смотрят
dark_Akex
dark_Akex ответил Алла Пятышкина
сегодня в 01:37
Алла Пятышкина:
Ман. Сити точно будет в полуфинале, а вот насчет остальных еще надо подумать)
Откуда такая уверенность ? Нет в этом розыгрыше явных фаворитов на полуфинал.
V-35_________15rus
V-35_________15rus
сегодня в 01:36
Смотреть противно когда команда так ставит футбол, роману не стыдно за такую игру. Что так бояться соперника. Вот это у барсы никогда не отнять, все ее бояться , а это уже победа
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