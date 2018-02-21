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Фабрегас: «Фантастическая игра „Челси“, но не результат»

сегодня, 01:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас разочарован ничейным результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1):

«На самом деле, очень жаль, что матч завершился именно так. Думаю, мы были очень хороши, отлично выполнили план на игру, плотно и надёжно действовали в обороне, создавали много моментов. Виллиан мог оформить хет-трик. Но мы расстроены, потому что показали фантастическую игру, но не добились такого же результата.

Ещё ничего не решено. Мы показали, что можем конкурировать с „Барселоной“, мы должны показать отличный футбол на „Камп Ноу“, чтобы пройти в следующий раунд. Мы должны отправиться туда с настроем атаковать и забить, потому что обороняться весь матч у своих ворот на их поле – всё равно что сброситься с моста. Мы должны сыграть в свой футбол».

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Все комментарии
311
311
сегодня в 02:37
Что уж теперь поделаешь, не забили и не победили. Но сейчас все мысли должны быть связаны с выездом на Траффорд, там и забьете всё что не залетело сегодня! Аве Челси!)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:59
Мне тут ответили на мой комментарий по матчу, вполне адекватный и определяющий мое личное мнение. Но если Фабрегас говорит, что игра Челси фантастическая, при таком владении мячом, то я видел мегагаллактическую игру Рубина на Камп Ноу, результат был получше правда. Ну да ладно, теперь буду знать что такое фантастический футбол. Опять же с уважением к болельщикам обеих команд. Я завтра-послезавтра поболею. Порадуюсь и порастаиваюсь. Ко всем с уважением.
MALOVAR
MALOVAR ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:36
сегодня грушей были штанги Терштегена
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:32
Вы атаковать не будете и стараться не будете.Вы,как боксерская груша и ничего больше.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:29
Каталонец однажды, каталонец навсегда
Сантус
Сантус
сегодня в 01:27
Ой Сэск,не лукавь.Слили вы с Пэдро игру корешам.Слили....
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