Фабрегас: «Фантастическая игра „Челси“, но не результат»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас разочарован ничейным результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1):

«На самом деле, очень жаль, что матч завершился именно так. Думаю, мы были очень хороши, отлично выполнили план на игру, плотно и надёжно действовали в обороне, создавали много моментов. Виллиан мог оформить хет-трик. Но мы расстроены, потому что показали фантастическую игру, но не добились такого же результата.

Ещё ничего не решено. Мы показали, что можем конкурировать с „Барселоной“, мы должны показать отличный футбол на „Камп Ноу“, чтобы пройти в следующий раунд. Мы должны отправиться туда с настроем атаковать и забить, потому что обороняться весь матч у своих ворот на их поле – всё равно что сброситься с моста. Мы должны сыграть в свой футбол».