Андрей Кутепов: «„Екатеринбург-Арена“ - один из ведущих стадионов России»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов заявил, что «Екатеринбург-Арена» является одним из ведущих стадионов в России, который будет в дальнейшем задавать темп остальным.



«Как правило, там, куда мы приезжаем, достаточно хорошо готовы арены, хорошо готова инфраструктура. Что касается „Екатеринбург-Арены“, то очень тщательно подошли к подготовке проектной документации, уже заранее на стадии строительства были продуманы вопросы ее дальнейшей эксплуатации, посчитаны все экономические затраты: сколько будет стоить обслуживание стадиона, сколько будет проходить на нем тестовых и регулярных матчей. Можно сказать, что „Екатеринбург-Арена“ сегодня - один из ведущих стадионов, который будет давать пример и задавать темп в дальнейшем».



Отметим, что «Екатеринбург-Арена» примет 3 матча в рамках тестирования стадиона перед мундиалем.