Спаллетти: «Хочу оставаться в „Интере“ как можно дольше, чтобы добиться в будущем успехов»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал про свое будущее в миланской команде.



«Мое будущее? Итоги будут подведены в конце сезона, когда будет проанализирована моя работа за сезон.



Я работаю каждый день с максимальной приверженностью. Хочу оставаться в „Интере“ как можно дольше, чтобы добиться в будущем больших результатов».



Напомним, что последний матч «Интера» завершился поражением на выезде от «Дженоа».