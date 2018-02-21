Игрок «Сент-Этьена» Майга продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании 22-летнего опорного полузащитника «Сент-Этьена» и молодежной сборной Кот-д`Ивуара Хабиба Майги. Стороны заключили арендное соглашение сроком до конца сезона.
Футболист дебютировал в составе французского коллектива в Лиге 1 минувшей весной. В текущем сезоне Майга провел 13 матчей за «Сент-Этьен» (7 — в стартовом составе) и забил один гол.
👍⚽🔥Хабиб Майга – игрок «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 февраля 2018 г.
ПФК «Арсенал» арендовал 22-летнего полузащитника «Сент-Этьена» и молодежной сборной Кот-д`Ивуара.
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Напомним, ранее «канониры» арендовали футболистов «Зенита»: Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева.