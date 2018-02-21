Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между его командой и «Црвеной Звездой». Минимальная победа позволила «армейцам» выйти в следующий раунд турнира.

«Игра была нервная, сложная. На этой стадии нет простых соперников. „Црвена Звезда“ хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов.

Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию.

Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.

Что с Васиным — не знаю, по результатам медобследования можем что-то сказать».